Almanya'da emeklilik tartışması: 45 yıl pirim 1543 euro maaş Almanya'da muhalefetin verdiği soru önergesiyle ülkede 45 yıl pirim ödeyen emeklilerin 1543 euro maaş aldıkları, bu maaşlarda erkek-kadın ve ülkenin doğu ve batısı arasıda da yüzlerce euroya ulaşan farklar oluştuğu ortaya çıktı.

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Almanya'da yoğun yaşlı nüfus aynı zamanda emekli sayısının da fazla olduğunu gösteriyor. Emekliler son dönemde yaşanan enflasyon artışı karşısında maaşlarından memnun değil.

Bu kapsamda Sol Parti parlamento grubu lideri Dietmar Bartsch, Alman Parlamentosu'na yazılı bir soru önergesi verdi.

45 yıl pirim ödeyen alman 1543 euro maaş alıyor

Önergeye verilen cevapta Almanyada en az 45 yıllık sigortalılık süresinin ardından emeklilerin ortalama 1543 euro maaşı aldığı ortaya çıktı.

Bu maaş tutarı ise kadın-erkek ve ülkenin doğu-batısına göre yüzlerce euroluk fark gösteriyor.

Kadın-erkek arasında maaş farkı var

RedaktionsNetzwerk Deutschland'ın (RND) haberine göre 45 yıllık sigortalılık süresinin ardından aylık emeklilik maaşı erkeklerde ortalama 1637 euro kadınlarda ise 1323 euroyu buluyor.

Batı Almanya'da erkekler ve kadınlar 45 yıl emeklilik sigortası ödedikten sonra ayda ortalama 1605 euro alıyor. Doğu'da ise bu rakam ayda sadece 1403 euroda kalıyor.

"Utanç verici emeklilik politikası"

RND'ye konuşan Bartsch, "45 yıllık bir çalışmanın ardından ortalama 1543 euroluk bir emekli maaşı son yirmi yılın emeklilik politikasının utanç verici bir bilançosudur." dedi.

Yüzde onluk olağanüstü zam teklifi

Bartsch hükümetten maaşlara yönelik olağanüstü bir iyileştirme yapılmasını istedi.

Tüm emekliler için enflasyonu telafi etmek üzere bu yıl yüzde onluk bir olağandışı bir emekli maaşı artışı talep eden Bartsch, "Bakanlar, müsteşarlar ve emekli memurlar 3000 euro enflasyon primi alırken emeklilerin reel olarak satın alım gücünü kaybetmeye devam etmesine izin verilemez." dedi.

Almanya'nın çok daha yüksek bir emeklilik seviyesine ihtiyacı olduğu uyarısında bulunan Bartsch, "Bunun finansmanı, 'herkes için emeklilik kasası’na yönelik büyük bir emeklilik reformu ile sağlanabilir." diye konuştu.