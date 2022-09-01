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    Almanya’da enerji tasarrufu önlemleri yürürlüğe girdi

    Almanya, Rusya’dan ithal edilen doğalgaza olan bağımlılığı azaltmak için tasarruf tedbirlerini yürürlüğe soktu.
    • 01.09.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 12:15
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    Almanya’da enerji tasarrufu önlemleri yürürlüğe girdi

    Almanya, Rusya'nın Avrupa'ya sağladığı gaz sevkiyatının azalması ve Rus doğalgazına olan bağımlılığı azaltmak amacıyla daha önce açıkladığı enerji tasarrufu önlemlerini bugün hayata geçirdi.

    Bugünden itibaren 6 ay geçerli olacak tedbirler çerçevesinde hastaneler dışındaki kamu binaları, 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak.

    Binaların girişlerinde, koridorlarda ve bekleme odalarında ısıtma sistemleri kapalı olacak.

    Kamu binalarında, su ısıtıcıları lavabolarda kullanılamayacak. Özel kapalı veya açık havuzlar artık elektrik veya gazla ısıtılamayacak.

    Halkça açık yerler ısıtılmayacak

    Kira sözleşmelerinde yer alan kiralanan odalarda minimum sıcaklık öngören tüm maddeler de 6 ay süreyle askıya alındı.

    Fuar alanları gibi insanların sürekli olarak bulunmadıkları halka açık yerler artık ısıtılmayacak.

    Perakende mağazalarında, ısı kaybını önlemek için kapılar açık tutulmayacak. Kapıların sürekli açık kalacağı yerler sadece acil çıkışlar olabilecek.

    Almanya’da enerji tasarrufu önlemleri yürürlüğe girdi #1

    Binalar ve heykeller estetik amaçlarla aydınlatılmayacak

    Yeni kurallara göre binalar ve heykeller de artık estetik amaçlarla aydınlatılmayacak.

    Işıklı reklam panoları 22.00 ile 06.00 saatleri arasında kapatılacak. Tıbbi tesisler, okullar ve bakım merkezleri bu kuraldan muaf tutulacak.

    İHA'nın aktardığına göre hükümet, söz konusu önlemlerle gaz kullanımını yaklaşık yüzde 2 oranında azaltmayı planlıyor.

    Almanya’da enerji tasarrufu önlemleri yürürlüğe girdi #2

    Rusya ile Avrupa arasında gaz krizi

    Rus gaz devi Gazprom, teknik sorunları gerekçe göstererek Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Almanya'ya gaz akışını yüzde 20'ye indirmişti.

    Berlin yönetimi, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımları göz önünde bulundurarak gaz akışının azaltılmasının "siyasi bir karar" olduğunu belirtiyor.


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