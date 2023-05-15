Almanya’da eski erotik film oyuncusu vekil oldu Dün yapılan eyalet seçimlerinde bir döneme damga vuran erotik film oyuncusu Annina Semmelhaack, milletvekili seçildi.

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Dün dünyanın gözü kulağı Türkiye’deydi…

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir zafer elde etti.

Bir yandan da Almanya’da eyalet seçimleri vardı.

Erotik film yıldızı vekil oldu

Bremen Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketine göre Başbakan Olaf Scholz’un liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SPD), oylarını artırdı ve yüzde 29,5 ile birinci parti oldu.

Yerel seçimlere FDP’den katılan bir dönemin ünlü erotik film oyuncusu Annina Semmelhaack, Schleswig-Holstein’de zaferini ilan etti.

FDP’nin 10.4 oy aldığı şehirde ikinci sırada aday olan Semmelhaack, milletvekili seçildi.

Bild: Kuzey FDP’nin kraliçesi

Alman Bild gazetesi, “Eskiden erotik filmlerin kraliçesiydi şimdi Kuzey FDP’nin kraliçesi oldu.” yorumunu yaptı.

Bild’e konuşan Semmelhaack, “Çok mutluyum, çok zorlu bir seçim kampanyası yürüttük fakat ben seçmeni hayal kırıklığına uğratmayacağım.” ifadesini kullandı.

2009'da bıraktı

1000 kapıyı çaldıklarını ve seçmene 2000 mektup gönderdiklerini söyleyen Semmelhaack, “150 afiş astık, sosyal medyada 30 saat çalıştık. 40 şirketi ziyaret ettik ve etkinlik düzenledik.” dedi.

Yetişkin filmlerin yanı sıra bir dönem Türkiye’de de yayınlanan “Biri Bizi Gözetliyor” formatındaki bir yarışma programına da katılan Semmelhaack, 2009’da yetişkin filmler çekmeyi bırakmış ve milyoner iş insanı Theodor Semmelhaack ile evlenmişti.