Almanya'da esrar tartışması: Başbakan Scholz'a 'ne sıklıkla içiyorsunuz' diye sordular Avrupa ülkesinin gündemini meşgul etmeye başlayan esrar kullanımına ilişkin düzenlemede eleştiri okları Şansölye Scholz'a yöneltildi. Alman Başbakan, uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dair sorularla karşı karşıya kaldı.

AA & Ensonhaber

Almanya, esrar kullanımını sınırlı olacak şekilde yasallaştırmak için düğmeye bastı.

Bakanlar Kurulu'nun onayını alan düzenlemeye göre esrar, uyuşturucu maddeler listesinde artık yer almayacak.

Alman Tabipler Birliği: Sorumsuzluk

Yetişkinlerin 25 grama kadar esrar bulundurmasına ve kişisel tüketim için 3 bitki yetiştirmesine izin verilecek.

Karara itiraz eden Almanya Tabipler Birliği, esrar yasa tasarısını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

Scholz'a sordular: Ne sıklıkla ot içtiniz

Konu, Avrupa ülkesinin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Başbakan Olaf Scholz'u eleştiren Bild gazetesi, "Sayın Scholz, ne sıklıkla ot içtiniz?" diye sordu.

"Esrar yakında yasal olacak." denilen haberde Scholz'un 1984 yılına ait fotoğrafı paylaşılarak şu ifadeler kullanıldı:

Kabine, özel kullanım için esrarın kısmen serbest bırakılmasını onayladı. Şimdi sadece Bundestag (Federal Meclis) ve Bundesrat'ın (Federal Konsey) kabul etmesi gerekiyor.

Alman Şansölye: Bir kez bile denemedim

Katıldığı bir televizyon programında kendisinin esrar içip içmediği sorulan Scholz'un, "Hayır, asla. Bir kez bile denemedim." şeklinde yanıt verdiği belirtildi.

Esrarın koalisyon hükümeti tarafından planlanan yasallaştırılmasıyla ilgili olarak Scholz, bu konuda "çok zorlandığını" anlattı ve "Attığımız bu temkinli adımla doğru olanı yaptığımıza inanıyoruz." diye ekledi.

"Her zaman 'hayır' derim"

Tepki çeken düzenlemeyle ilgili kişisel görüşü sorulan Alman Şansölye, şu yorumda bulundu:

Yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım diye bana sorsalar her zaman 'hayır' derim.

Almanya'da esrar düzenlemesi

En fazla 500 üyeye sahip olacak "kenevir sosyal kulüpleri" adı verilen dernekler, kenevir yetiştirebilecek ve dernek üyelerine esrar tedarik edebilecek. Bir üye, bu dernekten ayda en fazla 50 gram esrar satın alabilecek.

Okul, kreş, çocuk oyun parkları ve spor salonlarına 200 metre mesafede esrar kullanımına izin verilmeyecek. 18 yaş altındakilerin yanında da esrar tüketimi yasak olacak.

Yasalaşmaya doğru ilerliyor

Yıl sonuna kadar yasalaşması planlanan tasarının Federal Meclis (Bundestag) tarafından da onaylanması gerekiyor.