Almanya'da evsizlerin barınması için uyku kapsülleri kuruldu

Sokakta kalanlar için tasarlanan kapsüller, Ulm şehrinde kuruldu. Kapsüller, testleri geçmesi halinde ülke genelinde kullanıma sunulacak.

Almanya'da evsizleri barındırmak için rüzgar ve suya dayanıklı uyku bölmeleri yerleştirildi.

İki kişinin sığabildiği ahşap ve çelik kabinler; soğuğa, rüzgara ve neme karşı koruma sağlıyor. Kabin içinde ayrıca temiz hava sirkülasyonu gerçekleşiyor.

EVSİZLERE UYKU KABİNİ

Yetkililer, uyku kabinlerinin Münih'in batısında yer alan Ulm şehrinde evsizlerin uyuduğu parklar ve diğer yerlerde kurulduğunu söyledi.

Independent'ın haberine göre, kabinlerde mahremiyet nedeniyle kamera bulunmuyor.

KABİNİN ÖZELLİKLERİ

Güneş panelleriyle donatılan kapsüller, diğer taraftan radyo ağına bağlanarak mobil ağlara gerek kalmaksızın sakinlerinin iletişim kurmasına olanak tanıyor.

TESTLERİ GEÇERSE ÜLKE GENELİNDE KULLANILACAK

Kabinleri yapan firma, koronavirüs salgını nedeniyle bir gecikme olmadığını, soğuk kış günlerinde kurulumu vaktinde gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Donmaya karşı etkili olup olmadığı kontrol edilen söz konusu yapılar, testleri geçmesi halinde ülke geneline dağıtılacak.

"SON ÇARE"

Bir konaklama tesisinde kalmaya alternatif olmadığı belirtilen bölmelerin, açık havada uyku konusunda bir seçenek olduğu ve "acil son çare" olarak öne çıktığı belirtildi.