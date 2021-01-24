Euro
9.0228
0.53%
Dolar
7.4103
0.58%
Altın
441.91
-0.28%
Borsa
1.542
-0.59%
Bitcoin
240.493
-1.26%
EXEN Coin
19.10
-0.88%
11ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 11 C

    Almanya'da evsizlerin barınması için uyku kapsülleri kuruldu

    Sokakta kalanlar için tasarlanan kapsüller, Ulm şehrinde kuruldu. Kapsüller, testleri geçmesi halinde ülke genelinde kullanıma sunulacak.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2021 - 09:11
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 09:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya'da evsizlerin barınması için uyku kapsülleri kuruldu

    Almanya'da evsizleri barındırmak için rüzgar ve suya dayanıklı uyku bölmeleri yerleştirildi.

    İki kişinin sığabildiği ahşap ve çelik kabinler; soğuğa, rüzgara ve neme karşı koruma sağlıyor. Kabin içinde ayrıca temiz hava sirkülasyonu gerçekleşiyor.

    EVSİZLERE UYKU KABİNİ

    Yetkililer, uyku kabinlerinin Münih'in batısında yer alan Ulm şehrinde evsizlerin uyuduğu parklar ve diğer yerlerde kurulduğunu söyledi.

    Independent'ın haberine göre, kabinlerde mahremiyet nedeniyle kamera bulunmuyor.

    KABİNİN ÖZELLİKLERİ

    Güneş panelleriyle donatılan kapsüller, diğer taraftan radyo ağına bağlanarak mobil ağlara gerek kalmaksızın sakinlerinin iletişim kurmasına olanak tanıyor.

    Almanya da evsizlerin barınması için uyku kapsülleri kuruldu #1

    TESTLERİ GEÇERSE ÜLKE GENELİNDE KULLANILACAK

    Kabinleri yapan firma, koronavirüs salgını nedeniyle bir gecikme olmadığını, soğuk kış günlerinde kurulumu vaktinde gerçekleştirdiklerini bildirdi.

    Donmaya karşı etkili olup olmadığı kontrol edilen söz konusu yapılar, testleri geçmesi halinde ülke geneline dağıtılacak.

    "SON ÇARE"

    Bir konaklama tesisinde kalmaya alternatif olmadığı belirtilen bölmelerin, açık havada uyku konusunda bir seçenek olduğu ve "acil son çare" olarak öne çıktığı belirtildi.

    Almanya da evsizlerin barınması için uyku kapsülleri kuruldu #2

    Almanya da evsizlerin barınması için uyku kapsülleri kuruldu #3

    Almanya da evsizlerin barınması için uyku kapsülleri kuruldu #4

    Almanya da evsizlerin barınması için uyku kapsülleri kuruldu #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir