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İHA

Almanya'da evsizlik sorunu devam ediyor.

24 Nisan 2024 tarihinde kabul edilen Evsizliğe Karşı Ulusal Eylem Planı'na rağmen sorundan azalma değil artma yaşanıyor.

2025 yılının başında yayınlanan evsizlik raporu, Almanya'da yarım milyondan fazla insanın evsiz olduğunu, yaklaşık 50 bin evsizin ise sokakta yaşadığını ortaya koydu.

RAPOR ORANLARIN İKİ KATINA ÇIKTIĞINI VURGULADI

Yayınlanan son rapor bir önceki Evsizlik Raporu ile karşılaştırıldığında, kira sözleşmesi olmayan ve kendilerine ait bir evi bulunmayan insanların sayısının neredeyse iki katına çıktığı kaydedildi.

Evi bulunmayanların büyük bir kısmının yerel yönetimler ve bağımsız sosyal yardım kuruluşları tarafından barınaklara alındığı aktarılırken yaklaşık beşte biri arkadaşlarının ve tanıdıklarının yanında ya da sokakta herhangi bir barınma yeri olmadan evsiz olarak yaşamakta.

EVSİZLER 3 GRUBA AYRILDI

Almanya'daki evsizliğin kapsamı ve yapısı hakkında bilgi veren son Evsizlik Raporunda evsiz insanlar 3 gruba ayrılıyor. En büyük grup evsiz olan, yerel yönetim tesislerinde ve acil barınma yardımında yaşayan kişilerden oluşuyor.

Federal İstatistik Ofisi'ne göre, 31 Ocak 2024 itibariyle toplam 439 bin 465 kişi yerel yönetim tesislerinde ve acil barınma yardımında yaşıyor. Sokakta veya geçici konaklama yerlerinde ise yaklaşık 47 bin 300 kişi yaşıyor.

Bununla birlikte yaklaşık 60 bin 400 kişi ise akrabalarının, arkadaşlarının veya tanıdıklarının yanında kalıyor yani gizli evsiz olarak kabul ediliyor. Almanya'da resmi verilere göre toplamda yaklaşık 531 bin 600 evsiz insan yaşıyor.

Federal Evsizlere Yardım Çalışma Grubu'nun verilerine göre ise, 2014'ten bu yana yüzde 33'lük bir artışla ülke genelinde 52 binden fazla insan sokaklarda barınacak yeri olmadan yaşıyor.

EVSİZLİĞİN ARTMASINDAKİ NEDENLER

Almanya'daki evsizlerin sayısının son yıllarda dramatik bir şekilde artmasının nedenleri arasında kiraların sürekli artması, ödenebilir sosyal konut sayısının azalması, artan enflasyon ve beraberinde getirdiği ekonomik sorunlar, uyuşturucu ve alkol bağımlılığının beraberinde getirdiği sosyal sonuçlar, mülteci krizi, güvencesiz istihdam, yeterince yeni konut inşa edilememesi, gibi maddeler sayılıyor.

BERLİN'DE SAYI DAHA FAZLA

Berlin Senatosu'nun tahminlerine göre başkentte 50 binden fazla Berlinli, kalıcı bir evi olmadığı için evsiz kabul ediliyor. Sosyal yardım kuruluşlarının tahminlerine göre ise Berlin'de 6 bin ila 10 bin arasında insan sokaklarda yaşıyor.

Berlin Senatosu kısa bir süre önce evsizlere yardım projeleri için ayrılan fonu bir önceki yıla göre 3,9 milyon euro artırarak yılda 8,1 milyon euroya yükseltse de başkentte evsizlerin ve sokakta yaşayanların sayısı giderek arttığı ve buna çözüm bulunamadığı ifade ediliyor.

EVSİZLİĞE KARŞI ULUSAL EYLEM PLANI

Almanya'da Federal Hükümet, evsizlik sorununun üstesinden gelmek adına 24 Nisan 2024 tarihinde bir Ulusal Eylem Planı hazırlamıştı. Bütün eyaletler ve yerel yönetimlerin katkısı ve desteğiyle yürütülecek olan Evsizliğe Karşı Ulusal Eylem Planı ile ülkede evsizlik sorununun 2030 yılına kadar büyük ölçüde çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.

Söz konusu eylem planı, sosyal konut inşası için 21,65 milyar euroluk mali yardım, dar gelirliler için kira yardımlarının artırılması, pilot projelerin teşvik edilmesi, barınma ve yardım destek sistemleri oluşturmak gibi bir dizi tedbir paketini içeriyor.

Ayrıca federal bakanlıkların, eyaletlerin ve yerel yönetimlerin temsilcilerinin yanı sıra akademi, sivil toplum ve iş dünyasından paydaşlar ve evsizlik deneyimi olan kişiler ile oluşturulacak tartışma forumlarıyla ortak çözüm arayışları planlanıyor.