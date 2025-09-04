Almanya'da Federal Meclis binası önünde "Savaş bölgelerindeki çocuklarla dayanışma" etkinliği

Gazze'de olduğu gibi dünyanın birçok noktasında çocuklar, savaş bölgelerinde yaşam mücadelesi veriyor...

Islamic Relief yardım kuruluşu, başkent Berlin'deki Federal Meclis binası önünde savaş bölgelerinde mağdur olan çocukların durumuna dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.

"SAVAŞ BÖLGELERİNDEKİ ÇOCUKLARLA DAYANIŞMA"

Etkinlikte, üzerinde "Savaş bölgelerindeki çocuklarla dayanışma" yazan pankart yer aldı.

Savaş bölgelerindeki çocukların fotoğraflarına da yer verilen etkinlikte çocukların hikayeleri okundu.

"ÇATIŞMALARIN HALA SICAK OLDUĞU BÖLGELERDE ÇOCUKLAR CİDDİ ZARARLAR GÖRÜYOR"

Islamic Relief Genel Müdür Yardımcısı Nuri Köseli, yaptığı açıklamada, etkinlikle "yetim yemeği" kampanyasına start verdiklerini ve yetimlerin durumuna dikkati çektiklerini söyledi.

Burada, özelikle Alman hükümeti ve meclisinin dikkatlerini savaş ve çatışma bölgelerindeki çocuklara çekmek istediklerini dile getiren Köseli, "Çatışmaların hala sıcak olduğu bölgelerde çocuklar ciddi zararlar görüyor." ifadesini kullandı.

"İNSANİ YARDIMIN ENGELLENMEMESİ LAZIM"

Köseli, Gazze gibi bölgelerde insani yardımın zor şartlar altında gerçekleştiğini belirterek, "İnsani yardımın engellenmemesi lazım. İnsani yardımın sadece bağışlarla desteklenmeyip, hükümetlerin burada daha fazla sorumluluk alması gerekiyor." dedi.