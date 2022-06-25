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    Almanya'da gaz fiyatları 3 katına çıkabilir

    Rusya'dan gelen gazdaki azalmaya işaret edilerek, artan maliyetlerle karşılaşılabileceği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 09:22
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    Almanya'da gaz fiyatları 3 katına çıkabilir

    Almanya, Rusya'dan doğalgaz tedarikinin durabileceği endişesiyle alarm seviyesini yükseltti.

    Ülkenin Ekonomi Bakanı Robert Habeck, 13 Temmuz'dan sonra Rus gazı sevkiyatının tamamen kesilebileceğine dair endişeleri olduğunu söyledi.

    Gaz fiyatları 3 kat artacak endişesi

    Habeck'in açıklaması, Kuzey Akım 1'in yıllık denetim için 10 gün süreyle kapatılması gerektiğiyle ilgili kararın ardından gelirken, Almanya'da gaz fiyatlarına ilişkin yukarı yönlü tahmin paylaşıldı.

    Almanya Federal Ağ Ajansı Başkanı Klaus Müller, Alman tüketicilerin, Rusya'nın Avrupa'ya sevkiyatı kısmasının ardından, önümüzdeki aylarda gaz fiyatlarının 3 katına çıkmasıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

    Rusya'dan gelen gaz azaldı

    Guardian'ın aktardığına göre, Moskova, geçen hafta Kuzey Akım 1 boru hattından geçen gaz akışını yüzde 40 azalttı.

    Bu durum "teknik neden" olarak açıklanırken, Berlin yönetimi ise "bahane" olarak nitelendiriyor.

    Almanya da gaz fiyatları 3 katına çıkabilir #1

    "Üçe katlanması mümkün"

    Bu tür "muazzam fiyat sıçramalarının" tamamen tüketicilere yansıtılmasının pek olası görünmediğini dile getiren Müller, ancak Alman vatandaşlarının önemli ölçüde artan maliyetlere kendilerini hazırlamaları gerektiğini belirtti.

    ARD'ye konuşan Müller, "İki katına çıkması veya üçe katlanması mümkün." ifadesini kullandı.

    Enerji faturaları tırmanıyor

    Aynı Alman yetkili, insanların enerji faturalarında karşılaştığı artan maliyetlerin, geçen sonbaharda gaz piyasasındaki yüksek fiyatların sonucu olduğunu sözlerine ekledi.


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