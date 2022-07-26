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    Almanya'da genç nüfus azalıyor

    15-24 yaş arasındaki genç nüfus sayısı, 1950'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.
    • 26.07.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 11:58
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    Almanya'da genç nüfus azalıyor

    Almanya nüfusuna ilişkin istatistikler paylaşıldı.

    Almanya Federal İstatistik Dairesi (Destatis), ülkedeki toplam nüfusun 83,2 milyon olduğunu açıkladı.

    Toplam nüfusun yüzde 10'u

    Ancak ülkedeki genç nüfusta yaşanan gerileme göze çarpıyor. 8,3 milyonun 15-24 yaş arasında olduğu belirtildi.

    Bu yaş arasındaki gençlerin, toplam nüfusun yüzde 10'unu oluşturduğuna dikkat çekildi.

    Almanya'nın genç nüfusu 8,3 milyon

    Ayrıca 15-24 yaş arasında olan gençlerin sayısı, 1950'den bu yana hem sayısal hem de oransal olarak en düşük seviye geriledi.

    Gençlerin sayısının 2015 haricinde 2005'ten bu yana sürekli azaldığı ifade edilerek, 2021'in sonunda 8,3 milyon ile en alt düzeye indiği kaydedildi.

    Eyaletler arasında değişen demografik yapı

    AA'nın aktardığına göre, ülkedeki demografik yapı da eyaletler arasında farklılıklar gösteriyor.

    Bremen eyaletinde nüfusun yüzde 11'i 15-24 yaş arasındayken, bu oranın ülkenin doğusundaki Brandenburg'da yüzde 8 ve Saksonya-Anhalt ile Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yüzde 8,3 olduğu aktarıldı.

    Almanya da genç nüfus azalıyor #1

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