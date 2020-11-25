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- Almanya'da genel seçim için 26 Eylül 2021 tarihi önerildi
Almanya'da genel seçim için 26 Eylül 2021 tarihi önerildi
Cumhurbaşkanı Steinmeier’ın onaylaması halinde Avrupa ülkesindeki seçimler, gelecek yıl eylül ayında yapılacak.
- İHA
- 25.11.2020 - 16:37
Almanya’da Başbakan Angela Merkel hükümeti, seçim tarihi için öneride bulundu.
Hükümet Sözcüsü Martina Fietz, yaptığı açıklamada, hükümetin bir sonraki seçim tarihini belirlediğini söyledi.
EYLÜL 2021 ÖNERİSİ
Fietz, hükümetin Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e 20. Federal Meclis seçimleri için 26 Eylül 2021 Pazar tarihini önerdiğini açıkladı.
Tarihin kesinleşmesi için Cumhurbaşkanı Steinmeier’ın resmi onayı bekleniyor.