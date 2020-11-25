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    Almanya'da genel seçim için 26 Eylül 2021 tarihi önerildi

    Cumhurbaşkanı Steinmeier’ın onaylaması halinde Avrupa ülkesindeki seçimler, gelecek yıl eylül ayında yapılacak.
    • İHA
    • 25.11.2020 - 16:37
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    Almanya'da genel seçim için 26 Eylül 2021 tarihi önerildi

    Almanya’da Başbakan Angela Merkel hükümeti, seçim tarihi için öneride bulundu.

    Hükümet Sözcüsü Martina Fietz, yaptığı açıklamada, hükümetin bir sonraki seçim tarihini belirlediğini söyledi.

    EYLÜL 2021 ÖNERİSİ

    Fietz, hükümetin Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e 20. Federal Meclis seçimleri için 26 Eylül 2021 Pazar tarihini önerdiğini açıkladı.

    Tarihin kesinleşmesi için Cumhurbaşkanı Steinmeier’ın resmi onayı bekleniyor.

    Almanya da genel seçim için 26 Eylül 2021 tarihi önerildi #1

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