Dolar
6.9768
0.0415%
Euro
8.2301
-0.1007%
Altın
1954.87
-0.8062%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
438.838
-0.8517%
Bitcoin
77061.23
-2.0515%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Almanya’da genelev çalışanlarının eylemi

    Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında genelevlerin kapalı olmasını protesto eden seks işçileri, Köln’de protesto gösterisi gerçekleştirdi.
    • REUTERS
    • 30.07.2020 - 15:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya’da genelev çalışanlarının eylemi

    Almanya’da salgın kısıtlamaları kapsamında dört aydır kapalı bulunan genelevlerde çalışan seks işçileri, sokağa döküldü.

    Köln kenti ana tren garı önünde toplanan 200 kadar gece kulübü ve genelev çalışanı, mart ayından beri çalışamadıklarını belirterek, ‘Artık yeter para kazanmak istiyoruz’ yazılı pankartı açtı.

    "KIRMIZI IŞIKLI İŞ YERLERİMİZİ AÇIN"

    Eylemcilerin ellerinde ayrıca ‘Kırmızı ışıklı iş yerlerimizi açın’, ‘Yasal çalışmak için yasağı kaldırın’ yazılı pankartlar da yer alırken, hükümetten genelevlerin açılması talep edildi.

    Almanya’da genelev çalışanlarının eylemi #1

    MASKELİ KADINLAR

    Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı protestoya katılan çoğunluğu kadın olan göstericilerin, aynı zamanda maske takması da dikkat çekti.

    Almanya’da genelev çalışanlarının eylemi #2

    Almanya’da genelev çalışanlarının eylemi #3

    Almanya’da genelev çalışanlarının eylemi #4

    Almanya’da genelev çalışanlarının eylemi #5

    Görüş Bildir