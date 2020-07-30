Almanya’da genelev çalışanlarının eylemi

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Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında genelevlerin kapalı olmasını protesto eden seks işçileri, Köln’de protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Almanya’da salgın kısıtlamaları kapsamında dört aydır kapalı bulunan genelevlerde çalışan seks işçileri, sokağa döküldü.

Köln kenti ana tren garı önünde toplanan 200 kadar gece kulübü ve genelev çalışanı, mart ayından beri çalışamadıklarını belirterek, ‘Artık yeter para kazanmak istiyoruz’ yazılı pankartı açtı.

"KIRMIZI IŞIKLI İŞ YERLERİMİZİ AÇIN"

Eylemcilerin ellerinde ayrıca ‘Kırmızı ışıklı iş yerlerimizi açın’, ‘Yasal çalışmak için yasağı kaldırın’ yazılı pankartlar da yer alırken, hükümetten genelevlerin açılması talep edildi.

MASKELİ KADINLAR

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı protestoya katılan çoğunluğu kadın olan göstericilerin, aynı zamanda maske takması da dikkat çekti.