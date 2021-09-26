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    Almanya'da halk sandık başına gitti

    Almanya'da seçmen, yeni yönetimi belirlemek için sandık başına gitti. Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi, saat 18.00'de sona erdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.09.2021 - 19:11
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 19:21
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    Almanya'da halk sandık başına gitti

    Almanya'da Merkel dönemi sona eriyor..

    60 milyon 400 bin seçmen, 20'nci dönem milletvekillerini seçmek için sandığa gitti.

    Oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00’de başladı ve 18.00’de sona erdi.

    İLK SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİ

    Seçimde ilk sandık çıkış anketine göre, Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti yüzde 25'er oy aldı.

    • SPD-S&D: 25%
    • CDU/CSU-EPP: 25%
    • CDU: 20%
    • CSU: 5%
    • GRÜNE-G/EFA: 15%
    • FDP-RE: 11%
    • AfD-ID: 11%
    • LINKE-LEFT: 5%

    Almanya da halk sandık başına gitti #1

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