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- Almanya'da Hamas bayrağı yasaklanacak
Almanya'da Hamas bayrağı yasaklanacak
Almanya’da koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokrat Parti Federal Meclis grupları, Hamas bayrağının yasaklanması konusunda uzlaştı.
- AA
- 20.06.2021 - 19:16
Alman basınından Welt gazetesindeki habere göre, CDU/CSU ile SPD, Alman Ceza Kanununun anayasaya aykırı oluşumlara propaganda yasağını düzenleyen 86'ncı maddesine ilave yaparak Hamas bayrağını yasaklamayı hedefliyor.
"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAYRAKLARININ DALGALANMASINA İZİN VERMEYİZ"
Birlik Partileri Federal Meclis Grup Başkan Vekili Thorsten Frei konuya ilişkin gazeteye yaptığı açıklamada, "Alman topraklarında terör örgütlerinin bayraklarının dalgalanmasına izin vermek istemiyoruz." ifadesini kullandı.
YASAK, YAHUDİLERE DESTEK SAĞLAMA AMACI GÜDÜYOR
Thorsten Frei getirilecek yasak ile ülkede yaşayan Yahudi vatandaşlara açık bir destek mesajı vermiş olacaklarını belirtti.
Düzenleme talebinin gelecek hafta Federal Meclis'e gönderilmesi bekleniyor.
Avrupa Birliği 2001 yılında Hamas'ı "terör örgütleri" listesine almıştı.