Almanya'da havalimanı tartışması: Türk işçiler gelmedi

Aşırı yoğunluğun yaşandığı havalimanlarındaki aksaklıkların giderilmesiyle ilgili girişimler sürüyor. Alman basını, Türk işçiler konusunda beklenenin henüz gerçekleşmediğini yazdı.

Avrupa'nın diğer birçok noktasında olduğu gibi, Almanya’daki havalimanlarında da personel sıkıntısı yaşanıyor.

Buna bağlı olarak biriken valizler dünyanın gündemine otururken, çalışan eksikliği nedeniyle seferlerin sınırlandırılması seçeneği ileri sürüldü.

Almanya, Türk işçiler konusunda umduğunu bulamadı

Berlin yönetimi, havalimanlarındaki kaos görüntülerini ortadan kaldırmak için Türkiye başta olmak üzere, yurt dışından geçici işçi getirmeye onay verdi.

Söz konusu Avrupa ülkesinde aylık 2 bin 500 euro maaşla istihdam edilmek üzere Türkiye'de ilan yayınlandı ancak beklenen ilgiyi görmedi.

"En az 2 bin Türk, kaosu hafifletmeliydi"

Alman basınından Rheinische Post, "Almanya'daki havalimanları için Türkiye'den gelen yardımcılar nerede?" diye sordu.

Haberde, "en az 2 bin geçici işçinin, Türkiye'den gelip, Alman havalimanlarındaki kaosu hafifletmemesi gerektiği" vurgulandı.

Almanya'daki havalimanlarında personel eksikliği, hem uçuş iptallerine hem de yolcuların uzun süreli beklemelerine yol açıyor.

"Şimdiye kadar kimse gelmedi"

Krizin çözülmesi gerektiğine vurgu yapılan haberde, "Ancak şimdiye kadar kimse gelmedi." denildi.

Türkiye'den işçi ilanına yeterli ilginin gösterilmemesi konusunda, "Neden böyle oldu? Türkiye'deki insanlar neden büyük bir hayal kırıklığına uğradı?" şeklinde sorular yöneltildi.

Berlin: Oturum ve çalışma izni vereceğiz

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Şirketlerin ülke dışından, özellikle Türkiye'den yardımcı işçileri almalarına olanak tanıyoruz." diye konuşmuştu.

Faeser, yurt dışından getirilecek işçilere oturum ve çalışma izni çıkaracaklarını söylemiş, söz konusu görevlilerin bagajlarla ilgili bölümde istihdam edileceğini belirtmişti.

Koronavirüs, kaosu tetikledi

Avrupa'daki havalimanlarında yaşanan aşırı yoğunluk, koronavirüs salgını nedeniyle işlerinden ayrılan personelin ardından tetiklendi.