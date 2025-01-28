Almanya'da havalimanına bırakılan aracın park ücreti 200 bin euroyu geçti

AA

Almanya'da yaşanan bir olay dünya basınında gündem oldu.

Berlin-Brandenburg (BER) havalimanının terminal girişindeki park alanında duran Hannover plakalı Volkswagen Golf marka bir araç bir yıldan fazla süredir havaalanının otoparkında unutuldu.

HAVALİMANI OTOPARKINDA UNUTULDU: ÜCRETİ 200 BİN EUROYU GEÇTİ

Unutulan aracın otopark ücretinin 200 bin euroyu geçtiği belirtildi.

Haberde hem araç sahibinin ve hem de aracın çalıntı olup olmadığının bilinmediği ifade edildi.

YETKİLİLERLE TEMASA GEÇİLDİ

Yolcu indirme-bindirme için 10 dakikalık ücretsiz süre tanınan otoparkta, bu sürenin aşılması durumunda saatlik ücretin 23 euro olduğu belirtildi.

Havalimanının otopark işletmecisi Apcoa'nın durumu çözmek için yetkililerle temasa geçtiği kaydedildi.