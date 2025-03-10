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AA & Ensonhaber

Almanya’da Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ile işverenler arasında süren maaş artışı müzakerelerinin sonuçsuz kalması, ülke genelindeki havalimanlarını adeta felç etti. Frankfurt ve Münih başta olmak üzere Köln/Bonn, Düsseldorf, Stuttgart, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin ve Leipzig-Halle havalimanlarında kamu çalışanları ve yer hizmetleri personeli tüm gün iş bıraktı.

3 BİN 400 UÇUŞ İPTAL, 500 BİNDEN FAZLA YOLCU ETKİLENDİ

Alman Havalimanları Birliği (ADV), grev nedeniyle yaklaşık 3 bin 400 uçuşun iptal edilmesini beklediklerini duyurdu. Bu iptallerden yaklaşık 510 bin yolcunun doğrudan etkileneceği tahmin ediliyor.

Bazı havalimanlarında yolcular saatlerce beklemek zorunda kalırken, Almanya'nın en büyük havalimanlarından biri olan Frankfurt’ta, Lufthansa’nın planlanan tüm uçuşları iptal edildi. Şirket, grev nedeniyle ciddi gecikmeler ve geniş çaplı iptaller yaşanacağını açıkladı.

Frankfurt Havalimanı işletmecisi Fraport, bugün hiçbir yolcu uçağının kalkmayacağını ve 11 Mart’ta da gecikme ve iptallerin devam edebileceğini bildirdi. Frankfurt’taki grevin 150 binden fazla yolcuyu etkilediği düşünülüyor.

Berlin Havalimanı, bugün için planlanan tüm kalkış ve inişleri iptal ederken, Hamburg Havalimanı’ndan hiçbir uçağın havalanamayacağı duyuruldu. Köln/Bonn Havalimanı’nda ise düzenli yolcu hizmeti sağlanamazken, yetkililer yolculara havaalanına gitmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

SENDİKANIN TALEPLERİ

Ver.di sendikası, çalışanlar için yüzde 8 oranında maaş artışı, aylık en az 350 avro ek ödeme ve 3 gün ilave izin talep ediyor.

Ancak işverenler, özellikle artış gösteren faiz oranları ve yüksek borç yüküne dikkat çekerek, bu taleplerin karşılanmasının ciddi mali yük yaratacağını savunuyor. Sendikanın isteklerinin yerel yönetimlere yıllık yaklaşık 15 milyar avro ek maliyet getireceği hesaplanıyor.

GREVİN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Havalimanlarındaki grevle sınırlı kalmayan iş bırakma eylemleri, Weeze ve Karlsruhe/Baden-Baden havalimanlarında çalışan güvenlik personelini de kapsadı. Ver.di’nin çağrısıyla 24 saatlik uyarı grevine çıkan güvenlik çalışanları, maaş görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasına tepki gösterdi.

Bu süreçte Havacılık Güvenliği Şirketleri Federal Birliği (BDLS) ile sendika arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri sürerken, bir sonraki müzakere turunun 26-27 Mart tarihlerinde yapılması bekleniyor.

Öte yandan, kamu sektörü için kritik öneme sahip bir sonraki müzakere turunun 14 Mart’ta Potsdam’da gerçekleşeceği duyuruldu. Almanya’daki bu geniş çaplı grev dalgası, ulaşım sektörünün yanı sıra birçok kamu hizmetini de etkileyerek ülke genelinde aksaklıklara yol açmaya devam ediyor.