Almanya'da Heinrich Reuss'un darbe planının ayrıntıları ortaya çıktı Darbe girişimi peşinde olan grubun, meclisi basarak başbakanı alıkoymayı hedeflediği belirtildi. İçişleri Bakanı Faeser, "Militan yapıları yerle bir edeceğiz" dedi.

AA

Almanya, geçen yıl, ortaya çıkarılan darbe girişimi planlarıyla dünyanın gündemine oturdu.

"İmparatorluk Vatandaşları" (Reichsbürger) üyeleri, Aralık 2022'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alman basını, söz konusu grubun sansasyonel eylem planı peşinde olduğunu yazarken planın ayrıntılarına değindi.

Plan ortaya çıktı: Meclisi basmak, başbakanı alıkoymak

Bild gazetesinin hükümet çevrelerine dayandırdığı haberinde, Prens Heinrich Reuss'un elebaşılığında darbe planı yapmakla suçlanan zanlıların Federal Meclisi basarak başbakan ve bakanları alıkoyup bağlayarak televizyonda halka göstermeyi planladıkları öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin bu eylemleriyle hükümet karşıtı çevrelerin "İmparatorluk Vatandaşlığına" geçişlerinin hızlandırılmasını amaçladıkları öne sürüldü.

Bakan Faeser: Yerle bir edeceğiz

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu aşırılık yanlısı yapıyla ilgili herkesi uyardı ve ekledi:

Anayasanın tehlikeli düşmanlarına karşı demokrasimizi koruyan güçlü güvenlik teşkilatlarımız var. Bunu bugüne kadarki en büyük terör ağına yönelik soruşturma da gösteriyor.



Militan yapıları tamamen teşhir edip yerle bir edene kadar bu zorlu yürüyüşü sürdüreceğiz.

"Silahsızlandırmaya devam etmeliyiz"

Bu militanların demokrasiye, devlete ve toplumu savunan bireylere duydukları nefrette birleştiklerine dikkati çeken Faeser, şunları kaydetti:

Karşımızda zararsız kaçıklar değil, darbe planlarıyla hareket eden ve çok sayıda silaha sahip tehlikeli aşırılık yanlıları var.



Bu aşırılık yanlılarını sürekli olarak silahsızlandırmaya devam etmeliyiz. Bunun için silah yasasının acilen sıkılaştırılmasına ihtiyacımız var.

'Salt delilik' nitelendirmesi

Federal Adalet Divanı'na göre, Prens Reuss'un savunma avukatı, sanığın fikirlerini "psikiyatrik bulgu anlamında salt delilik" olarak nitelendiriyor.

Tutuklu sanıklardan 19'unun "terör örgütü üyesi" olmak, diğer 3'ünün ise "terör örgütünü desteklemek" suçlamasıyla yargılanmaları bekleniyor.

Almanya'yı meşru devlet olarak görmüyorlar

Kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak görenlerin sayısı iç istihbarat raporuna göre 23 bin civarında.

2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır grup, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımıyor.

Üyelerden bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler ise Almanya'nın hâlâ askeri işgal altında olduğuna inanıyor.