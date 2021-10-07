Almanya'da hükümet henüz kurulamadı

Ülkede 2017 seçimlerinde aylar süren hükümet kurma çalışmalarının ardından benzer bir durumun bu yıl da yaşanabileceği endişesi hakim. Koalisyonda olması beklenen partilerin görüşmeleri sürüyor.

Almanya'da halk, genel seçimler kapsamında 26 Eylül'de sandık başına gitti.

16 yıl başbakanlık koltuğunda oturan Angela Merkel'in yeniden aday olmadığı seçimlerde güç dengeleri değişti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), yüzde 25,7 ile birinci parti olurken, Merkel'in yerine Armin Laschet'i aday gösteren Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) yüzde 24,1 oy olabildi.

HÜKÜMETİ KURMAYA ÇALIŞIYORLAR

Yeşiller, yüzde 14,8 ile Almanya'nın üçüncü büyük siyasi gücü konumuna ulaştı. Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 11,5 oy oranına ulaştı.

Seçimlerin üzerinden 11 gün geçerken, Avrupa ülkesinde görüşmeler devam ediyor ve hükümet henüz kurulabilmiş değil.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR

Yeni koalisyonda olması muhtemel Yeşiller ve FDP, görüş ayrılıklarını gidermeye çalışıyor.

Yeşiller koalisyon tercihini SPD'den yana kullanmak isterken, FDP ise CDU/CSU ile bir araya gelmek istiyor.

Yeşiller ve FDP ile koalisyon hükümeti kurmak isteyen SPD, bu şekilde Federal Meclis'te üstünlüğü sağlayabilecek.

YÜZDE 59'DAN SCHOLZ'UN KOALİSYONUNA DESTEK

Alman basınında yer alan haberlerde, seçimlerde hezimete uğrayan CDU/CSU, koalisyon görüşmelerinde yer alma ısrarını sürdürüyor.

Alman kamu televizyon kanalı ZDF için yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 59'u SPD, Yeşiller ve FDP'nin koalisyon kurmasını istiyor.

Yüzde 76'lık kesim başbakan olarak Olaf Scholz'u görmek isterken, bu oran Merkel'in desteklediği isim olan Laschet için yüzde 13'te kaldı.

2017 SEÇİMLERİNDE AYLAR SONRA HÜKÜMET KURULABİLDİ

Almanya'da, 24 Eylül 2017'de gerçekleştirilen genel seçimlerden 171 gün sonra yeni hükümet kurulabilmişti.

Hükümetin kurulması için Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier devreye girmiş, krizin aşılması için Meclis'teki partilerle bir araya gelmişti.

ALMAN HALKI BEKLEMEK İSTEMİYOR

Son seçimlerden önce ise benzer durumla karşılaşmak istemediklerini belirten Alman halkı, yeni hükümetin seçimlerin ardından bir an önce kurulması yönündeki dileklerini ifade etmişti.