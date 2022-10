Almanya'da iklim aktivistleri, kendilerini dinozor iskeletine yapıştırdı

Aktivistler, "Kaderimiz kendi elimizde. Dinozorlar gibi soyumuzun tükenmesini mi istiyoruz?" diye sordu

Almanya'da iki aktivist, iklim değişikliği nedeniyle eylem düzenledi.

Aktivistler, hükümetin iklim değişikliği tehdidine karşı yeterli önlemi almadığını savundu.

İki kişi, kendilerini Berlin Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenen dinozor iskeletini tutan direklere yapıştırarak protesto etti.

"Dinozorların aksine kaderimiz kendi elimizde"

Eylemciler, milyonlarca yıl önce yaşamış dört ayaklı büyük bir dinozorun iskeletini tutan direklere kendilerini yapıştırmak için hızlı yapıştırıcı kullandı.

"Son Neslin İsyanı" (Uprising of the Last Generation) adlı çevreci gruba üye protestoculardan Caris Connell, "Dinozorların aksine kaderimiz kendi elimizde. Dinozorlar gibi soyumuzun tükenmesini mi yoksa hayatta kalmayı mı istiyoruz?" dedi.

Almanya'da iklim aktivistleri kendilerini müzedeki dinozor iskeletini tutan direklere yapıştırdı ViDEO

Aktivistin yaptığı açıklama

Aktivistlerden Solvig Schinkoethe de "Bu barışçıl direniş, çocuklarımızı hükümetin ölümcül cehaletinden korumak için seçtiğimiz yol." diye konuştu. Müze yetkilileri, protestoyla ilgili açıklama yapmadı.

Almanya'da 23 Ekim'de Letzte Generation (Son Kuşak) adlı çevreci grup üyesi iki aktivist, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Fransız ressam Claude Monet'in "Les Mueles" (Saman Yığınları) serisinde yer alan eserine patates püresi atmıştı.

Hollanda ve İngiltere'deki eylemler

AA'nın haberine göre, Hollanda'da "Just Stop Oil" (Sadece Petrolü Durdurun) adlı çevreci grup üyesi üç aktivist, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla 27 Ekim'de Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in "İnci Küpeli Kız" tablosunu hedef almıştı.

Avrupa'da çeşitli müzelerde eylemler gerçekleştiren "Just Stop Oil"in iki üyesi, 14 Ekim'de Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna domates çorbası fırlatmıştı.