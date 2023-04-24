Almanya'da iklim aktivistleri ortalığı karıştırdı Berlin'de kendilerini "Son Jenerasyon" olarak adlandıran iklim aktivistlerinin ellerini asfalta yapıştırması nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

İHA

Almanya'nın dört bir köşesinden yaklaşık 800 iklim aktivisti başkent Berlin'e geldi.

"Son Jenerasyon" lakaplı iklim aktivistleri hafta sonu yaptıkları eylemleri bugün de sürdürdü.

Önceden belirledikleri caddede toplanan iklim aktivistleri, ellerini asfalta yapıştırdı. Olay yerine gelen polisler, özel çözeltilerle aktivistlerin ellerini yapıştırıcıdan temizledi.

Cadde trafiğe kapatıldı

Başkentte yüzlerce polisin görev yaptığı eylem sonunda çok sayıda aktivist gözaltına alındı. Eylem nedeniyle cadde uzun süre araç trafiğine kapatıldı.

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Hebestreit eylemler hakkında yaptığı açıklamada, "Elbette, bu tür protesto biçimlerini desteklemiyoruz." dedi.

Hebestreit, iklim krizi ile ilgili yapılan çalışmaların önceki hükümetlere göre hız kazandığını sözlerine ekledi.

Haklarında 3 bin soruşturma var

Karayolunu trafiğine kapama, tehlikeli müdahale, izinsiz giriş, mülke zarar verme ve polislere karşı direniş gibi nedenlerle iklim aktivistleri hakkında yaklaşık 3 bin soruşturma yürütülüyor.