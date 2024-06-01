Almanya'da İsrail destekçisi alay konusu oldu İsrail destekçisi bir kişi, sırtında Filistin bayrağı stickerı olduğunun farkında olmadan İsrail bayrağı salladı.

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ensonhaber.com

İsrail'in Filistin'e zulmü devam ediyor. Gazze'de yaşanan soykırım, dünyanın birçok yerinde protesto ediliyor.

Avrupa'da yapılan protestolar genellikle kolluk kuvvetleri tarafından sert bir biçimde engellenmeye çalışılıyor.

Gazze'yi destekleyenler dışında azınlık da olsa İsrail'i destekleyen Yahudiler de mevcut.

Alay konusu olsan İsrail destekçisi

Almanya'da Yahudi olduğu düşünülen bir vatandaş, elinde İsrail bayrağı ile sokaklarda gezerken görüntülendi.

İsrail destekçisi elinde İsrail bayrağıyla gezerken arkasında olanlardan habersizdi.

Bayrakla gezen İsraillinin sırtına Filistin bayrağı yapıştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arkasındaki bayraktan habersiz İsrail destekçisi sosyal medyada alay konusu oldu.