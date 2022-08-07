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    Almanya'da İsrail’in saldırısı altındaki Gazze için dayanışma gösterisi yapıldı

    İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesini hedef alırken Almanya'da Gazze için dayanışma gösterisi düzenlendi.
    • 07.08.2022 - 20:15
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    Almanya'da İsrail’in saldırısı altındaki Gazze için dayanışma gösterisi yapıldı

    Almanya’nın başkenti Berlin’de İsrail saldırısı altındaki Gazze ile dayanışma gösterisi yapıldı.

    Berlin Filistinliler ve Arap Dernekleri Birliği tarafından Potsdamer Platz Meydanı’nda, "Filistin halkıyla dayanışma ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı işlediği suçları kınama gösterisi" düzenlendi.

    "Filistin'e özgürlük"

    Gösteride, Filistin bayrakları ve üzerinde "Gazze, dünyanın en büyük hapishanesi, Gazze ablukasını kaldırın", "Filistin'e özgürlük", "Gazze'yi bombalamaya son verin", "Filistinlilerin hayatı önemlidir" ve "Susmak şiddettir" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

    Almanya da İsrail’in saldırısı altındaki Gazze için dayanışma gösterisi yapıldı #1

    "Filistin halkı, İsrail’in barbarca saldırıları altında acı çekiyor"

    Gösteriye katılan Maanes Al Abyad, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Özellikle de Gazze'deki Filistinlilerle. Filistin halkı, İsrail’in barbarca saldırıları altında acı çekiyor. Şimdiye kadar çok sayıda kişi öldü, yüzlercesi de yaralandı. Dünya sadece seyrediyor ve parmağını kıpırdatmıyor." dedi.

    Abyad, dünya toplumundan "kurbanı ve celladı karıştırmamasını" talep ettiklerini vurgulayarak, Filistinlilere, kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesi, mültecilerin dönüşünün sağlanması ve bağımsız Filistin devletinin kurulması haklarının verilmesini istediklerini kaydetti.

    Almanya da İsrail’in saldırısı altındaki Gazze için dayanışma gösterisi yapıldı #2

    "Çocuklar bedel ödüyor"

    AA'nın haberine göre; ismini vermek istemeyen bir gösterici de buraya Filistin’de yaşayan ailelerine cesaret vermek istedikleri için geldiğini belirterek, "Ailelerimiz için üzülüyoruz. Onlar baskı altında. Avrupalı halkların gösterdiği çifte standardı kınıyoruz. Ukrayna için çok şey yaptılar ancak ülkemiz için bir şey yapmadılar. Aksine güçlü devlete yardım ediyorlar. İsrail’in çok silahı var. Çocuklar bedel ödüyor, bunu niye yaptıklarını bilmiyorum." diye konuştu.

    Almanya da İsrail’in saldırısı altındaki Gazze için dayanışma gösterisi yapıldı #3

    Almanya da İsrail’in saldırısı altındaki Gazze için dayanışma gösterisi yapıldı #4

    Almanya da İsrail’in saldırısı altındaki Gazze için dayanışma gösterisi yapıldı #5

    Almanya da İsrail’in saldırısı altındaki Gazze için dayanışma gösterisi yapıldı #6

    Almanya da İsrail’in saldırısı altındaki Gazze için dayanışma gösterisi yapıldı #7

    Almanya da İsrail’in saldırısı altındaki Gazze için dayanışma gösterisi yapıldı #8


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