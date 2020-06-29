Almanya’da kaçırılan 2 yaşındaki kız son anda kurtarıldı

Çocuk parkında oyun oynayan 2 yaşındaki kız, kaçırılacağı sırada çevredekilerin dikkatini çekti.

Başkent Berlin’de parkta oyun oynayan br kız çocuğu, şüpheli şahıs tarafından akrabası gibi götürüldü.

2 yaşındaki kız çocuğun annesinin boşluğundan yararlanan ve ismi açıklanmayan 44 yaşındaki şüpheli, küçük çocuğu kaçırmaya yeltendi.

ÇEVREDEKİLER ENGEL OLDU

Kız çocuğunu yakın akrabası gibi omzuna alarak parktan uzaklaşan adamı fark eden 27 yaşındaki çevre sakini, adamı durdurdu.

KIZ ÇOCUĞU ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

Akrabası olmadığı anlaşılan şüphelinin çocuğu kaçırmaya çalıştığı anlaşıldı. Kız çocuğu annesine teslim edilirken, polis şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ SERBEST

Berlin polisi daha sonra yaptığı bir açıklamada, şüphelinin gözaltında kalması için yeterli kanıt olmadığını belirtti. Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.





