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    Almanya'da kilise üyeliğinden ayrılma eğilimi artıyor

    Kiliselerde yaşanan cinsel taciz skandalları, üyeleri farklı arayışlara sevk etti. Her 4 kilise üyesinden 1'i kaydını sildirmeyi düşünüyor.
    • 15.12.2022 - 16:57
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    Almanya'da kilise üyeliğinden ayrılma eğilimi artıyor

    Almanya'da 4 bin 363 kişiyi kapsayan dini bir araştırma yapıldı.

    "Din Monitörü 2023" adlı araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

    Bertelsmann Vakfı'nın 4 bin 363 kişiyi kapsayan "Din Monitörü 2023" araştırmasına göre, Almanya’da yaşanan cinsel taciz skandalları ve gerekli reformların yapılamaması nedeniyle Hristiyan kiliseleri, toplumsal önemini kaybetmeye devam ediyor.

    4 üyeden 1'i ayrılmayı düşünüyor

    Her dört kilise üyesinden biri üyelikten ayrılmayı düşünürken, bu kişiler arasında Katolikler üçte ikiyle en büyük çoğunluğu oluşturuyor.

    Kiliselerde yaşanan skandalların etkisi

    Kilise üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin yüzde 81'i, kiliselerde yaşanan skandallar nedeniyle dini kurumlara güvenlerini kaybettiklerini söyledi.

    Ayrılmak isteyenlerin çoğunluğunu, yüzde 41 ile 16-24 yaş arasındaki üyeler oluşturuyor.

    Almanya da kilise üyeliğinden ayrılma eğilimi artıyor #1

    41 milyon kişi Katolik ve Protestan kiliselerine mensup

    AA'nın haberine göre, ülkede giderek daha fazla kişi kendisini "ateist" olarak tanımlıyor. Almanya'da yaklaşık 41 milyon kişi Katolik ve Protestan kiliselerine mensup.

    İlk kez 2021'de kilise üyelerinin toplam nüfus içindeki payları yüzde 50'nin altına düştü ve kiliseden ayrılanların sayısı geçen yıl 639 bin gibi yüksek bir seviyeye ulaştı.


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