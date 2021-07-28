Almanya'da kimya tesisindeki patlamada ölü sayısı arttı

Şirket, tesiste meydana gelen patlamanın ardından son bilançoyu paylaştı. Kayıplardan birinin Türk olduğu iddia ediliyor.

Almanya'nın Leverkusen kentinde, Currenta şirketine ait kimya tesisinin katı atık yakma bölümünde dün patlama meydana gelmişti.

İlk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği patlamada, ölü sayısı yükseldi.

2 ÖLÜ, 31 YARALI

Currenta şirketinden yapılan açıklamada, patlamada 2 kişinin öldüğünü, 31 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

BİR TÜRK KAYIP İDDİASI

5 kişinin halen kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı. Kayıplardan birisinin tesiste çalışan Erdoğan S. adındaki Türk olduğu iddia edildi.

YÜKSEK TEHLİKE UYARISI

Leverkusen itfaiyesi de akıllı telefon kullanıcılarına "yüksek tehlike" uyarısı gönderdi.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, patlamanın sebebi hakkında henüz bir şey söyleyemediklerini belirtti.

Reul ayrıca, itfaiye ekiplerinin, patlama bölgesinde bulunan ve içinde 100 bin litre yanıcı zehirli atık madde taşıyan başka bir tankı koruma altına alarak, olası bir tehlikeyi önlediklerini açıkladı.