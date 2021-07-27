Almanya’da kimya tesisindeki patlamanın bilançosu

Almanya'nın Leverkusen kentinde kimya fabrikalarının bulunduğu bir sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Almanya'nın Leverkusen kentinde ilaç şirketi Bayer’in de fabrikasının bulunduğu sanayi bölgesinde meydana gelen patlamanın bilançosu netleşiyor.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 16 KİŞİ YARALANDI

Yetkililer, yerel saatle 09.40 sıralarında yaşanan patlamada 1 işçinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu belirtilirken, işçilerden 4’ünün hala kayıp olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

GÖKYÜZÜ SİYAH DUMAN BULUTLARIYLA KAPLANMIŞTI

Nedeni henüz tespit edilemeyen patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle gökyüzü siyah duman bulutlarıyla kaplanmıştı. Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi, patlamanın tehlike oluşturduğu gerekçesiyle çevrede yaşayanlara evlerinde kalmaları ve kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları çağrısında bulunmuştu.









