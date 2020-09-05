Almanya’da kira artışını protesto edenler sokaklara çıktı

Ülke genelindeki orantısız emlak fiyatlarına karşı Leipzig kentinde çıkan izinsiz gösteriler, polisin biber gazı müdahalesinin ardından alevlendi, ortalık savaş alanına döndü.

Koronavirüs salgınında büyümesi duran ve ekonomik zarar kaydetmeye başlayan Almanya, şimdi de emlak fiyatları nedeniyle çalkantı yaşıyor.

Berlin başta olmak üzere ülke genelinde astronomik rakamlara ulaşan kira bedelleri, ekonomik darboğazda olan Alman halkı üzerinde büyük baskı yaratıyor.

GÖSTERCİLER BOŞ BİNALARI İŞGAL ETTİ

Kira artışının en yüksek yaşandığı yerlerden biri olan Leipzig kentinde iki gündür devam eden protestolar, son yaşanan müdahalelerin ardından gittikçe alevlendi.

Kentin doğusunda bulunan Connewitz semtinde göstericiler, terk edilmiş iki binaya yerleşerek kira zamlarını protesto etmeye başladı. İzinsiz olması nedeniyle polis ve hükümet tarafından “işgal” olarak nitelendirilen eylemler, cuma günü polisin müdahalesiyle kontrolden çıktı.

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POLİS ARAÇLARI TAHRİP EDİLDİ

Eyleme son vermek için göstericileri zorla binalardan çıkarmaya çalışan polisle çatışan eylemciler, çöp konteynerlerini ateşe verdi. Yolları kapatarak birçok arabada hasar meydana getiren ve polise taş atarak durumlarını korumak isteyen göstericiler, polisin yoğun biber gazına maruz kaldı.

Ulaşımın geçici bir süre durduğu kentte, kamuya açık alanlarda büyük zarar meydana geldi.

BELEDİYE BAŞKANI POLİSE ŞİDDETİ KINADI

Yaşanan şiddetli arbedenin ardından olayları kınadığını açıklayan Leipzig Büyükşehir Belediye Başkanı Burkhard Jung, eylemleri “polise karşı şiddet” olarak nitelendirdi.

“Polise saldırarak ve barikat ateşe vererek yaşam alanı açılmaz” açıklamasında bulunan Jung, tepkilerin barışçıl ifade edilmesi gerektiğini söyledi.

Alman basınında yer alan haberlere göre Leizig polisi, kimsenin gözaltına alınmadığını söyleyerek olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.