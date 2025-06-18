Almanya’da kira artışları hız kesmiyor

Haber Merkezi

Ekonomik krizle boğuşan Almanya’da durum gittikçe derinleşiyor.

Avrupa’nın güçlü ekonomilerinden Almanya, son dönemde artan kira fiyatları ve ekonomik dalgalanmalarla zorlu bir sınav veriyor.

Ülkede 2015’te yürürlüğe giren “kira freni” düzenlemesi, beklenen etkiyi yaratmadı.

KİRA ARTIŞLARI REKOR SEVİYELERE ULAŞTI

Düzenlemeye rağmen, konut kiraları hızla yükselmeye devam ediyor.

Özellikle başkent Berlin ve Münih gibi büyükşehirlerde yaşanan sert artışlar, ekonomik kriz sinyallerini daha da güçlendiriyor.

Kiraların artması, halkın yaşam maliyetlerini yükseltirken, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında endişeleri artırıyor.

BERLİN'DE ORAN, YÜZDE 107'Yİ BULDU

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, 2015’ten bu yana Almanya’nın 14 büyük kentinde ortalama konut kiraları yüzde 50 oranında artarken, Berlin’de bu artış yüzde 107’ye kadar çıktı.

Almanya İmar Bakanlığı’nın verilerine göre, özellikle yeni yapılan kira sözleşmelerinde, yerel ortalamanın üzerinde artışlar gözleniyor.

Ancak kira freninin getirdiği sınırlandırmalar, birçok istisna ve denetim eksikliği nedeniyle etkili olamıyor.

Mevzuata göre, kira freni yalnızca yoğun konut sıkıntısı yaşanan bölgelerde geçerli ve 2014’ten sonra yapılan yeni konutlar ile kapsamlı yenilenen evler bu uygulamadan muaf tutuluyor.

"KİRA PATLAMALARI İNSANLARIN CEBİNİ BOŞALTIYOR"

Bu durum, haksız kira artışlarının önüne geçilmesini zorlaştırıyor. Kiracılar ise artan maliyetler karşısında bireysel yasal yollara başvurmak zorunda kalıyor.

Sol Parti Milletvekili Caren Lay, kiralardaki hızlı yükselişin toplumda ciddi sosyal ayrışmaya yol açtığını belirterek, “Kira patlaması şehirlerde yaşayan insanların cebini boşaltıyor. İnsanlar ev değiştirmekte zorlanıyor. Mevcut yasa gerçek anlamda koruma sağlamıyor.” dedi.

METREKARE BAŞI KİRA BEDELİ 22 EUROYU BULDU

Münih’te metrekare başına ortalama 22 euroyu bulan kira bedelleri, Almanya’da konut sorununu derinleştiren en önemli faktörlerden biri olmaya devam ediyor.

Berlin’de ise metrekare başına kira 18 euro, Frankfurt’ta 16 euro civarında seyrediyor. Kira artışında Leipzig ve Bremen gibi şehirler de yüksek oranlarla dikkat çekiyor.

Almanya’nın ekonomik kriz koşullarında konut piyasasındaki bu dalgalanma, ülkede sosyal dengeleri ve ekonomik toparlanmayı zorlayan başlıca sorunlar arasında yer alıyor.