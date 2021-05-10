Trafik kazasında yaralanan kızının yanına gitmeye çalışan Türk babaya polis, biber gazı ile müdahale etti.

Almanya'da binlerce kişi ülkedeki polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etmek için sokaklara dökülürken, polis şiddeti olayına bir yenisi daha eklendi.

Ülkenin Aalen şehrinde bir otomobilin çarpması sonucu 12 yaşındaki Şirin Gündoğan yaralandı. Otomobilin altında kalan Gündoğan'ın yardımına koşmaya çalışan baba Mehmet Gündoğan, polisler tarafından engellendi.

BİBER GAZI KULLANDILAR

Kızının sağlık durumunu öğrenmek için polis engelinden kurtulmaya çalışan babaya, polis biber gazı ile müdahale etti. O anlar ise amatör kamera ile görüntülendi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Biber gazından etkilenen ve hastanede tedavi gören Mehmet Gündoğan yaptığı açıklamada, "Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Moralim çok bozuk. Çok üzgünüm ve kötüyüm. Çocuğum hala hastanede yoğun bakımda yatıyor." dedi.

Almanya'da kızının yardımına koşan Türk babaya polis müdahalesi VİDEO

"BİZİ SEVMİYORLAR"

Yaşadığı olayı anlatan Gündoğan, "Sesleri duyunca dışarı çıktım. Bir baktım kızımın bisikleti yerde, ayakkabıları yerde. Koştum kızımın yanına, o sırada polisler beni engelledi. Bana daldılar, yumruk savurmaya çalıştılar. Beş veya altı kişi üzerime çullandı. Parmağım kırıldı, biber gazı sıktılar. Sakin bir konuşmak varken hepsi üzerimize çullandı. Burada olduğumuz için zaten bizi sevmiyorlar." diye konuştu.

"ACILI BABA KIZINA YARDIM ETMEK İSTEMİŞTİ"

Gündoğan'ın yaşadığı olayı kaydeden arkadaşı Mehmet Daştan da "Biz tamirhanede otururken birdenbire siren sesi duyduk ve ambulansları gördük. Normal bir trafik kazası sandık. Mehmet dışarı çıktı, Bağırma sesi gelince dışarı çıkmak istedim, merdivenlerden indim, baktım polisler arkadaşımı darbediyor." ifadelerini kullandı.

Polislerin neden bu kadar tepki verdiklerini hala anlamadığını belirten Mehmet Daştan, "Acılı bir baba yerde yatan tek kızını gördü, yanına gitmek istedi, iyi olduğunu bilmek istedi, kızının yalnız olmadığını hissettirmek istedi. Zaten babasının orada olay çıkacak bir neden yok. Biz polisin bize bilgi vermesini bekledik." dedi.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATIYORLAR

Daştan, olay anına ait çekilen görüntülere el konulduğunu ifade ederek, Alman polisler tarafından uğradıkları haksızlığa karşı hukuk mücadelesi başlatacaklarını belirtti.