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    Almanya’da kömürle çalışan elektrik santralleri yeniden açılıyor

    Almanya'nın iki meclisi, Rusya'nın gaz gönderimini kısıtlaması nedeniyle kömürle çalışan elektrik santrallerini yeniden çalışır hale getirmek için yasa değişikliğini onayladı.
    • 09.07.2022 - 17:09
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    Almanya’da kömürle çalışan elektrik santralleri yeniden açılıyor

    Almanya’da dün enerjinin bir ulusal güvenlik sorunu haline gelmesiyle Enerji Güvenliği Yasası’ndaki değişiklik onayladı.

    Buna göre yeşil enerji üretimi hızlandırılacak ve kömürle çalışan elektrik santralleri yeniden açılacak.

    Enerji piyasalarında karışıklık

    Değişiklikle ilgili Almanya hükümeti “Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal eden Ukrayna'ya saldırısı ve Rus gaz arzını kısması, enerji piyasalarında büyük karışıklıklara yol açıyor. Şu anda gaz tedarikinde bir kesinti var. Tedarik durumu önemli ölçüde kötüleşti.” açıklamasını yaptı.

    “Durumun kötüleşmesini göz ardı edemeyiz”

    Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck de, dün açıklama yaparak “Kendimizi enerji piyasalarındaki durumun daha da kötüleşmesine hazırlıyoruz. Gaz piyasasındaki durum gergin ve ne yazık ki durumun kötüleşmesini göz ardı edemeyiz. Bu yüzden enstrümanlarımızı keskinleştiriyor ve kendimizi hazırlıyoruz.” dedi.

    Almanya’da kömürle çalışan elektrik santralleri yeniden açılıyor #1

    Sanayiciler bürokrasinin azaltılmasını istiyor

    Sanayicileri temsil eden Alman Endüstrileri Federasyonu (BDI) ise yasa değişikliğinin onaylanmasıyla ilgili kömürlü termik santralleri geçici olarak çalıştırılmasının geç bir karar olduğunu ancak doğru bir karar olduğunu belirtiyor.

    DHA’nın haberine göre açıklamada yönetmeliklerin en kısa sürede uygulamaya konulmasının ve enerji krizinde daha fazla zaman kaybedilmemesinin altı çiziliyor.

    Almanya’da kömürle çalışan elektrik santralleri yeniden açılıyor #2

    “Her metreküp gaz önemlidir”

    BDI tarafından yapılan açıklamada ayrıca, “Politikacılar ve iş dünyası, yaklaşan ısıtma mevsiminden önce gaz tasarrufu yapmak ve depolama tanklarını doldurmak için yaz aylarını kullanmalıdır. Aksi takdirde, sanayide üretim düşüşleri ile ciddi bir gaz sıkıntısı riski vardır. Gergin durumda, kazanılan her gün ve tasarruf edilen her metreküp gaz önemlidir.” deniliyor.

    Almanya’da kömürle çalışan elektrik santralleri yeniden açılıyor #3


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