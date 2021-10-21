Almanya'da korona destek ödemeleri geri isteniyor

Almanya'da yaşayan Türk iş insanı, hükümetin şirketine yaptığı 9 bin euroluk korona desteğini geri istediğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında, hükümetler ekonomik darboğaza giren işletmeler için çeşitli yardım paketleri devreye soktu.

Salgının pik yaptığı dönemlerde tam kapanmaya giden iş yerlerini ayakta tutmayı amaçlayan bu yardımların tutarı, gerek üklemizde gerekse Avrupa ülkelerinde zaman zaman eleştirilere neden oldu.

Almanya'da, kapanma dönemlerini geride bıraktığımız günlerde, bu tartışmaları da gölgede bırakacak bir gelişme yaşandı.

KORONA DESTEĞİNİ GERİ İSTEDİLER

Destek paketiyle işletmelere verilen yardım paraları geri istendi.

Nordrhein-Westfalen eyaletinde yaşayan bir Türk iş insanı, sosyal medyada konu hakkında bir paylaşım yaparak duruma isyan etti.

Devlet kurumlarından kendilerine iletilen geri alma bildirisinin ekran görüntüsünü paylaşan gurbetçi iş insanı, "Avrupa'da her şey şahane! Korona destek paketi için 6 milyon cirosu olan şirketimize ödenen 9 bin euro geri isteniyor. Herkese bu geri ödeme soruşturulması başlatıldı." ifadelerini kullandı.