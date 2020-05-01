Almanya'da koronavirüs önlemleri gevşetiliyor

Başkent Berlin'de çocuklar, uzun süredir kullanılması yasak olan oyun alanları ve parklara akın etti.

Almanya'da koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla 22 Mart'ta alınan tedbirler kademeli olarak gevşetiliyor.

Başkent Berlin'de tedbirlerin gevşetilmesi ile sokak ve caddelerde araç ve yaya trafiği yoğunlaştı.

PARKLAR YENİDEN AÇILDI

Hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Berlin'de uzun süredir kullanılması yasak olan oyun alanları ve parklar yeniden açıldı.

Çocuklar, ebeveynlerinin gözetiminde parklarda oynadı.

MERKEL'DEN "DİKKATLİ OLUN" UYARISI

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlere uyan halka teşekkür eden Başbakan Angela Merkel, sosyal mesafe kuralından ödün verilmemesini istiyor.

Merkel, salgının yayılmamasının önemine dikkati çekerek, ''Salgının tekrar yayılmaması için gereken her şeyi yapma sorumluluğumuz var. Bu yüzden adımları atarken dikkatli olmalıyız." diye konuşmuştu.

ALMANYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

163 bin 9 koronavirüs vakasının kayda geçtiği Almanya'da, 6 bin 623 kişi salgından hayatını kaybetti.