Almanya'da koronavirüs vaka sayısı arttı

Son verilere göre, haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 103,9’a yükseldi.

Almanya'da son 7 günde 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti.

Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 13 bin 733 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 659 bin 516’ya yükseldi. Son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 99 kişi yaşamını yitirirken toplam can kaybı 74 bin 664’e çıktı.

100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN VAKA SAYISI 100'Ü GEÇTİ

Almanya’da dün 99,9 olan haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı bugün 103,9’a yükseldi. 21 Şubat’ta son 7 günde 100 bin kişide görülen vaka sayısı 60 olarak tespit edilmişti.

Ülkede vaka sayılarının artması ve haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 100’ün üzerine çıkmasından dolayı koronavirüs tedbirlerinin daha fazla gevşetilmemesi talep ediliyor.

'ÜÇÜNCÜ DALGADA TEDBİRLER GEVŞETİLMESİN' ÇAĞRISI

Alman Tabipler Birliği Başkanı Susanne Johna, Paskalya bayramının kutlanacağı nisan başında yılbaşına göre daha kritik bir durumun beklendiğini ifade ederek, üçüncü dalgada tedbirlerin gevşetilmesinin sorumsuzca olacağını belirtti.

Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları, yarın koronavirüs salgınında nasıl bir yol izleneceğini görüşecek.

ÜÇ GÜN ÜST ÜSTE 100'ÜN ÜZERİNE ÇIKMASI HALİNDE...

Merkel ve eyalet başbakanları 4 Mart'ta düzenledikleri toplantıda, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının üç gün üst üste 100’ün üzerine çıkması durumunda yeniden 7 Mart öncesinde geçerli olan sert tedbirlere dönüleceği kararını almıştı.

Almanya’da haftalık yeni vaka sayıları ocak ve şubatta hızla düşmüş, şubat sonu ve mart ayında tekrar yükselmeye başlamıştı. Bu artışın, koronavirüsün mutasyona uğramış ve hızla yayılan türlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.