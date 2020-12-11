Almanya'da koronavirüsten 598 ölüm yaşandı

En yüksek ölüm sayısının görüldüğü Avrupa ülkesinde, vaka sayısı da rekor kırdı. Merkel hükümetinin, yeni tedbirler alması bekleniyor.

Almanya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte en yüksek günlük ölüm ve vaka sayıları kayıtlara geçti.

Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki bilançoya ilişkin son durumu paylaştı.

29 BİN 857 VAKA, 598 ÖLÜM

Buna göre, Almanya'da son 24 saatte 29 bin 875 kişiye koronavirüs tanısı konulurken, virüs nedeniyle 598 kişi de hayatını kaybetti.

Böylece Almanya'da salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı ve vaka sayıları kayda geçti. Almanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 272 bin 78’e yükseldi.

TOPLAM CAN KAYBI 20 BİN 970

Son 24 saatte 598 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 20 bin 970’e çıktı.

Ülkede ekim ayı ortasında 5 bin ila 7 bin 500 arasından seyreden günlük koronavirüs vaka sayıları, ekim ayı sonuna doğru yükselişe geçerek kasım ayından bu yana 20 binin üzerinde görülmeye başlandı.

KISITLAMA KARARI GENİŞLETİLECEK

Dün de günlük yeni vaka sayısı 23 bin 679 olarak kaydedilmişti. Şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı ise 487 ile 9 Aralık’ta açıklanmıştı.

Öte yandan, Almanya'da pazar günü Başbakan Angela Merkel başkanlığında yapılacak toplantıda 20 Aralık ile 10 Ocak arasında halihazırdaki kısıtlama kararının genişletilmesi kararının alınması bekleniyor.