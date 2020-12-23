Almanya’da koronavirüsten 962 ölüm yaşandı

Yeniden salgının etkisi altına giren Avrupa ülkesinde, son 24 saatte en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.

Almanya'da koronavirüs salgını kaynaklı ölümlerde artış yaşanıyor.

Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 24 bin 740 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 554 bin 920’e yükseldi.

SON 24 SAATTE 962 ÖLÜM

Son 24 saatte 962 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 27 bin 968’e çıktı.

EN YÜKSEK GÜNLÜK ÖLÜM SAYISI

Bugün açıklanan can kaybı sayısı, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı" oldu.

2 BİN 726 HASTA ENTÜBE EDİLDİ

Şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı en yüksek günlük ölüm 952 ile 16 Aralık’ta kaydedilmişti.

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 5 bin 216 olduğu, bunlardan 2 bin 726'sının entübe edildiği vurgulandı.

Alman medyasında yer alan haberlerde ise yüksek ölüm sayıları nedeniyle cenazelerin yakıldığı bazı krematoryumların kapasitelerinin yeterli gelmediği de ifade edildi.