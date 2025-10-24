Almanya'da kuş gribi salgını: 180 binden fazla kümes hayvanı itlaf edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Friedrich Loeffler Enstitüsü (FLI) tarafından yapılan açıklamada, kuş gribi salgınının Bremen eyaleti hariç tüm Almanya’da görüldüğü bildirildi.

TARIM BAKANI: "ÖNCELİĞİMİZ VİRÜSÜN YAYILMASINI ÖNLEMEK"

Tarım Bakanı Alois Rainer, koruyucu önlemlerin artırılması çağrısında bulunarak, en önemli önceliğin virüsün yayılmasını önlemek olduğunu vurguladı. Bakan Rainer, “Hem yabani kuşlarda hem de kümes hayvanı çiftliklerinde şu anda çok sayıda salgın var.” dedi.

GÖÇ KORİDORLARI VE YABANİ KUŞLAR, RİSK OLUŞTURUYOR

FLI, göç koridorlarındaki yüksek yabani kuş yoğunluğuna dikkat çekerek, durumu dinamik bir gelişme olarak nitelendirdi.

KÜMES HAYVANLARINDA BÜYÜK ÖLÜM ORANLARI

Kuş gribi nedeniyle Baden-Württemberg’de bir çiftlikte 15 bin, Aşağı Ren Nehri üzerindeki Rees’te ise yaklaşık 19 bin hayvan itlaf edildi. Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki iki tavuk çiftliğinde ise önlem amaçlı yaklaşık 150 bin hayvan itlaf edildi. Basında ayrıca binlerce turnanın da öldüğü bildirildi.

EKİM AYINDA BİNLERCE HİNDİ İTLAF EDİLDİ

Ekim ortasında, Aşağı Saksonya’nın Cloppenburg bölgesinde 20 bin 500 hindi itlaf edilmişti.

FLI, kuş gribi salgınları nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek için 200 binden fazla tavuk, kaz, ördek ve hindinin itlaf edileceğini tahmin ediyor. Almanya’da 2020-2021 kışında ise iki milyondan fazla kümes hayvanı kuş gribi nedeniyle itlaf edilmişti.