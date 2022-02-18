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    Almanya'da kuvvetli fırtına, can kayıplarına yol açtı

    Kuzey ve doğu bölgelerde yaşanan kuvvetli fırtınada en az 3 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.02.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 08:51
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    Almanya'da kuvvetli fırtına, can kayıplarına yol açtı

    Almanya, son günlerde olumsuz hava şartlarıyla konuşuluyor.

    Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), rüzgar hızının Saksonya Anhalt’taki Harz Dağları'nda saatte 150, bazı bölgelerde de saatte 120 kilometreyi geçtiğini belirtti.

    CAN KAYIPLARI YAŞANDI

    Fırtına nedeniyle özellikle ülkenin kuzeyinde ve doğusunda hayatın olumsuz eklendiği ve şimdiye kadar 3 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

    Saksonya-Anhalt eyaletinde fırtınanın etkisiyle bir ağacın otomobilin üzerinde düşmesi sonucu 55 yaşındaki birinin, Aşağı Saksonya eyaletinde de aynı sebeple 37 yaşında bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

    Osnabrück bölgesinde ise fırtına nedeniyle römorklu otomobilin karşı şeride geçerek tır ile çarpışması sonucu araç sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaydedildi.

    Almanya da kuvvetli fırtına, can kayıplarına yol açtı #1

    TREN SEFERLERİNDE AKSAMA

    Alman Demiryolları'ndan (Deutsche Bahn) yapılan açıklamada, fırtınanın yol açtığı hasarlardan dolayı 19 Şubat’a kadar ülke genelinde tren seferlerinde aksaklıkların yaşanacağı bildirildi.

    Alman hava yolu şirketi Lufthansa’dan yapılan açıklamada da Avrupa’nın kuzeybatısında ve Alp Bölgesi'nde beklenen kötü hava koşulları sebebiyle Luftansa’nın uçuş programında 19 Şubat’a kadar bölgesel olarak aksaklıklar olabileceği belirtilerek, yolculardan seyahat öncesinde uçuşun durumunu öğrenmeleri istendi.

    Almanya da kuvvetli fırtına, can kayıplarına yol açtı #2

    EVLER ELEKTRİKSİZ KALDI

    Fırtına sebebiyle Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Bayern, Sachsen, Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde on binlerce kişinin bir süre elektriksiz kaldığı aktarıldı.

    Ayrıca fırtınanın etkili olduğu bölgelerde itfaiye ekiplerinin yoğun mesai harcadığı kaydedildi.

    Almanya basını, fırtınanın yol açtığı hasara ilişkin çeşitli karelere yer verdi.

    Almanya da kuvvetli fırtına, can kayıplarına yol açtı #3

    Almanya da kuvvetli fırtına, can kayıplarına yol açtı #4

    Almanya da kuvvetli fırtına, can kayıplarına yol açtı #5

    Almanya da kuvvetli fırtına, can kayıplarına yol açtı #6

    Almanya'da fırtına nedeniyle feribotun camları kırıldı ViDEO


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