Almanya'da liyakat nişanı verilen rahibin evinde, çocuk istismarı içeren fotoğraflar bulundu Almanya tarafından Federal Liyakat Nişanı'na layık görülen ve geçtiğimiz Kasım ayında yaşamını yitiren Katolik rahip Edmund Dillinger'in evinde çocuk istismarı içeren yüzlerce fotoğraf bulundu.

AA

Almanya'da geçen yıl kasımda vefat eden Katolik rahip Edmund Dillinger'in yeğeni Steffen Dillinger, vefat eden rahibin evine girince gördükleri karşısında gözlerine inanamadı.

Rahip Dillinger'in yeğeni Steffen Dillinger, Rhein-Neckar-Zeitung'a yaptığı açıklamada, düzenlemek için girdiği amcasının evinde, 1960'lı yıllardan bu yana biriktirilmiş 700 kadar fotoğraf bulduğunu ifade etti.

Evine giren yeğeni fotoğrafları buldu

Dillinger, "Birdenbire elimde beni şok içinde bırakan belgeler tuttum. Resimlerde reşit olmayanların yanı sıra gençler ve erkekler de görülüyor." dedi.

Dillinger'in yeğeni, amcasının mağdurlara yönelik cinsel istismarını anlaşılır bir şekilde yazdığı bir günlük bile bulduğunu kaydetti.

Bir de Federal Liyakat Nişanı verdiler

Rahip Dillinger, Afrika'da kalkınma yardımlarında bulunması nedeniyle Federal Liyakat Nişanı'na layık görülmüştü.

Hakkındaki iddialar daha önce de ortaya çıktı

87 yaşında demans hastalığından ölen rahip Edmund Dillinger hakkında 2012 yılında reşit olmayanların fotoğraflarını çektiği ve onları istismar ettiğine dair iddialar ortaya çıkmış ancak zaman aşımı nedeniyle hakkında dava açılmamıştı.