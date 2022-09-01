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    Almanya'da Lufthansa pilotları greve gidiyor

    Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da pilotlar, maaşlarına zam yapılması talebiyle grev yapma kararı aldı. Sendika, yüzde 5.5 oranında zam yapılmasını istedi.
    • 01.09.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 10:17
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    Almanya'da Lufthansa pilotları greve gidiyor

    Avrupa'daki havalimanlarına yaşanan kriz, hâla bir çözüme kavuşmadı.

    Başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzerek birçok ülkenin büyük havalimanlarında tam bir kaos yaşanırken bavullar ortada kalıyor, check-in kuyrukları uzayıp gidiyor.

    Hatta ve hatta bazı uçuşlar iptal edilirken havalimanına uçmak için gelenler ya ıstırap çekiyor ya da uçamadan geri dönüyor.

    Personel bulunamıyor

    Yaşanan sorunlara karşın havalimanları personel bulamıyor ve var olan çalışanlar da maaşlarına zam yapılması talebiyle grev yapma kararı alıyor.

    Lufthansa pilotları grev yapacak

    Son olarak Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da pilotlar greve gidiyor.

    Lufthansa ile Birleşik Kokpit Sendikası (VC) arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine sendika, bugün ve yarın pilotları grev yapmaya çağırdı.

    5 binden fazla pilotun üye olduğu Birleşik Kokpit Sendikası (VC), Lufthansa hava yolu şirketinden 2023 yılından itibaren yıllık enflasyon oranı kadar artış ve yüzde 5,5 oranında zam yapılmasını istedi.

    İHA'nın haberine göre; alınan grev kararına Lufthansa ve Lufthansa kargo pilotları katılacak.

    Almanya da Lufthansa pilotları greve gidiyor #1

    Çok sayıda uçuşu ertelendi

    Covid-19 nedeniyle işlerine son verilen havaalanı çalışanların yetersizliği yüzünden binlerce uçuşunu iptal eden Lufthansa'da, pilotların greve gitmesiyle çok sayıda uçuşu ertelendi.

    Almanya da Lufthansa pilotları greve gidiyor #2

    Almanya da Lufthansa pilotları greve gidiyor #3


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