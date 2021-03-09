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    Almanya’da maskeden yüzbinlerce euro kazanan iki vekil istifa etti

    Maskelerin satın alınmasında nüfuzunu kullanan ve satışlardan yüzbinlerce euro kazandığı öne sürülen iki milletvekili istifalarını sundu.
    • İHA
    • 09.03.2021 - 07:23
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    Almanya’da maskeden yüzbinlerce euro kazanan iki vekil istifa etti

    Almanya’da maske skandalı istifa getirdi.

    Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kullanılan maskelerin satın alınmasında nüfuzunu kullanan ve satışlardan aldığı komisyonlar ile yaklaşık 250 bin euro kazandığı öne sürülen Hristiyan Demokrat Birlik Milletvekili Nikolas Löbel, partisine zarar vermemek için istifa ettiğini ve eylül ayında yapılacak federal parlamento seçimlerinde de yeniden aday olmayacağını açıkladı.

    YENİDEN ADAY OLMAYACAK

    Maske skandalına adı karışan bir başka milletvekili olan iktidarın en küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Milletvekili Georg Nüsslein da milletvekilliğinden istifa ettiğini ve yeniden milletvekilliğine aday olmayacağını duyurdu.

    Almanya’da maskeden yüzbinlerce euro kazanan iki vekil istifa etti #1(Nikolas Löbel)

    Almanya’da maskeden yüzbinlerce euro kazanan iki vekil istifa etti #2(Georg Nüsslein)

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