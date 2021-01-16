Almanya'da Merkel'in partisinin genel başkanı Armin Laschet oldu

Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin genel başkanlığına, Merkel'in desteklediği Armin Laschet seçildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gelecek seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı.

Ülkedeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi, bugün Merkel'in halefini seçti.

Yapılan seçimin ardından Merkel'in de desteklediği isim Armin Laschet, genel başkanlık görevine getirildi.

LASCHET, GENEL BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

1001 delegeden destek alabilmek için yarışan üç aday arasından seçilen Laschet, sert muhafazakar Friedrich Merz ve partinin dışından biri olan Norbert Röttgen ile yarıştı.

MERKEL'İN ÇİZGİSİNDEN GİDECEK

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, parti yönetiminin genel başkan olması için sıcak baktığı isim olarak görülüyordu.

Partinin önemli kademelerinde görev yapan Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier ve Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın açık desteğini alan 59 yaşındaki Laschet'in, Başbakan Merkel'in siyasi çizgisini sürdürmesi bekleniyor.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI

Hukuk ve gazetecilik eğitimi alan, ardından serbest gazeteci olarak çalışan Laschet, 1994-1998 yıllarında Federal Meclis'te, 1999-2005 yıllarında da Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilliği yaptı.

TÜRKLERLE YAKIN İLİŞKİ KURDU

Laschet, 2005-2010 yıllarında Kuzey Ren-Vestfalya'da Aile, Kadın ve Uyum Bakanlığını üstlendi. Bu görev kapsamında eyalette yaşayan Türklerle yakın ilişki kuran Laschet, Türk-Alman dostluğuna katkıda bulundu.

3 çocuk babası Laschet, 2017'de yaklaşık 18 milyon nüfusla Almanya'nın en yoğun nüfusuna sahip Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Başbakanı oldu.

Adaylar arasında, eyalette başbakanlık tecrübesi bulunan tek aday olarak göze çarpan Laschet, parti içinde ve dışında tüm kesimlerle temasta olmasından dolayı "ortanın adayı" olarak görülüyordu.