Almanya’da milyonlarca koronavirüs aşısı 'çöp' olacak

Almanya'da milyonlarca koronavirüs aşı dozunun son kullanma tarihinin yakında geçeceği açıklandı.

2 yıldan fazladır Koronavirüs salgınıyla mücadele eden dünya, aşılama ve bağışıklık yoluyla büyük ilerleme kaydetti. Ancak bu süreçte aşı adaletsizliği en başından beri devam ediyor.

Batılı ülkelerin kendilerini garantiye almak adına ilaç şirketlerine büyük meblağlarda aşı siparişi verirken, az gelişmiş ülkelerin bu imkanlardan yoksun olması halen önemsenmiyor.

En az 50 milyon aşı çöp olacak

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Almanya Sağlık Bakanlığının Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) soru önergesine verdiği cevapta, haziran sonuna kadar 10 milyondan fazla Kovid-19 aşı dozunun son kullanım tarihinin geçeceği, yılın üçüncü çeyreğinin sonuna kadar da bu sayının 50 milyon olacağı aktarıldı.

Almanya, 2 yıl için 677 milyon aşı sipariş verdi

Cevapta, 2021-2023 yılları için Almanya’nın 677 milyon aşı dozu sipariş verdiği, bunun 375 milyondan fazlasının BioNTech/Pfizer aşısı olduğu ifade edildi.

Depoda halen 77 milyon aşı var

Almanya Sağlık Bakanlığı ayrıca Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, federal hükümetin deposunda 4 Nisan 2022 itibarıyla 77 milyon Kovid-19 aşı dozunun bulunduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı eleştirilerin odağında

CDU Meclis Grubunun sağlık politikaları sözcüsü Tino Sorge, Sağlık Bakanı Karl Lautebach’ı eleştirerek Lauterbach’ın aşı alımında sınır tanımadığı, gerçek ihtiyaç ve maliyetine bakmaksızın sipariş verdiğini iddia etti.

Sorge, sıkıntılı bütçe durumundan dolayı gereksiz siparişlerin hangi maliyete yol açtığı konusunda Lauterbach’ın hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

Sipariş verilen aşıların 4'te biri uygulandı

Almanya’da 27 Aralık 2020’de başlayan aşı kampanyasında 63,7 milyon kişiye birinci, 63,3 milyon kişiye ikinci ve 49 milyon kişiye de üçüncü doz aşı uygulandı.

Kampanyanın hız kazandığı dönemde bazı günlerde aşı olanların sayısı 1 milyonu geçerken son dönemde aşı yaptıranların sayısı günde on binlere kadar düştü.