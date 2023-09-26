Almanya'da Müslüman iki genç, kaçırılmak istenen çocuğu kurtardı Arda ve Abdi isimli iki genç, 12 yaşındaki bir çocuğun kaçırılmasına engel olarak ülkede kahraman ilan edildi.

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Almanya'nın Mönchengladbach kentinde 17 ve 18 yaşındaki iki arkadaşın kahramanlığı ülkenin gündemine oturdu.

Abdi (17) ve Arda (18) isimli iki genç, geçtiğimiz hafta bir otobüs durağı yakınında, 61 yaşındaki bir adamın ismi açıklanmayan 12 yaşındaki bir çocuğu kaçırmasına engel oldu.

Çocuğu kaçırdığını fark ettiler

Adamın 12 yaşındaki çocuğu sıkıca tuttuğunu gören Abdi ve Arda hemen harekete geçti. Mönchengladbach Polisi Sözcüsü Julian Leonhardt'ın verdiği bilgiye göre; çocuğun korkmuş olduğunu fark eden iki genç, hemen onun yanına giderken yaşlı adamın çocuğu kaçırmaya çalıştığını anladı.

Adamı adresine kadar takip ettiler

Bild'in haberine göre; iki arkadaş, çocuğu adamın elinden kurtardı. Abdi çocuğu ailesine teslim etti, Arda da adamı evine kadar takip etti. İki genç, adamın adresini polise ileterek hemen yakalanmasını sağladı.

Ancak yakalanan adam, bir süre bir psikiyatri kliniğinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Polis, 'kişiyi hürriyetten alıkoyma' suçlamasıyla soruşturma başlatırken, yetkililer adamı yakından takip ediyorlar.

Arda: "Böyle yetiştirildik"

Julian Leonhardt, "Gençlerin her şeyi doğru yaptığını söyleyebiliriz." dedi. Arda ise, "Bu bizim için normal bir şey. Her zaman insanlara yardım etmeye çalıştık. Böyle yetiştirildik." diye konuştu.