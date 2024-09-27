Almanya'da Müslümanlara ve Türklere yönelik ırkçı saldırılarda artış korkutuyor İslamofobi kapsamında kin ve nefret söylemleri dünya çapında yayılırken, Türklerin yoğun nüfusa sahip olduğu Almanya'da nefret suçları ve ırkçı saldırılarda artış yaşanıyor.

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AA

Dünya çapında Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar devam ederken son yaşanan olayla birlikte Almanya'da, Türklere ve Müslümanlara yönelik saldırılar yeniden gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde, Almanya'nın Eberswalde kentinde iki Türk şüpheli kundaklama saldırısıyla yaşamını yitirdi.

Ayrıca, söz konusu olay sonrası ülkede gerçekleştirilen ırkçı saldırılara ilişkin değerlendirmeler, verilen cezaların caydırıcılık oranlarını da ortaya koydu.

SALDIRININ BOYUTU KORKUTTU

Nüfusu 84 milyondan fazla olan Almanya, yaklaşık 5 milyon Müslüman ile Batı Avrupa’da en fazla Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke konumunda olurken hükümetin ırkçı faaliyetlere yönelik cezaları yetersiz kalmaya devam ediyor.

2024 yılında Almanya'da yaşanan olaylar, ülkede yaşayan Müslüman ve Türklerin karşı karşıya kaldığı tehlikenin boyutunu da gözler önüne seriyor.

14 Eylül'de gece geç saatlerde, Emine Çoban ve oğlu Umut Can Çoban, Eberswalde kentinde yangınla yaşamını yitirdi.

Savcılığın, yangının kasıtlı çıkarıldığına dair güçlü şüpheler olduğunu açıkladığı olayda kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

KUNDAKLAMA OLAYLARINDA ARTIŞ

Almanya'nın Solingen kentinde mart ayında kundaklama sonucu Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı aileden 4 kişi yaşamını yitirirken, mayıs ayında Düsseldorf kentinde bir binada gece saatlerinde çıkan ve 18 yaşındaki Türk genci Ada Abay'ın da dahil olduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin yaralandığı yangının da kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.

BİNAYA KUTU BIRAKILDI

Köln kentinde 16 Eylül'de bir Türk’e ait eğlence mekanının bulunduğu binada gerçekleşen patlama da ise güvenlik kamerası kayıtlarına göre, patlama öncesinde binaya bir kutu bırakıldığı ve ardından infilak ettiği görüldü.

Ayrıca, 2008 yılında güney Almanya’da, 2020’de Hanau’da Türkleri hedef alan benzer saldırılar da gerçekleşti.

CEZALAR YETERSİZ KALIYOR

Almanya’da ırkçı kundaklamalar denildiğinde akıllara 29 Mayıs 1993’te ırkçılar tarafından Solingen kentinde kundaklanan ev geliyor.

Evde, 5 aile bireyini kaybeden Genç Ailesi'nin acısı ise dün gibi taze.

Öte yandan uzmanlar, Solingen katliamının ardından Almanya'da Türkleri hedef alan saldırılara verilen cezaların yetersiz olması sebebiyle bu tür olayların yıllar boyunca devam ettiğini bildirdi.

20 BİNDEN FAZLA AYRIMCILIK ŞİKAYETİ ALDILAR

Geçen ay açıklamada bulunan Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Ferda Ataman, ülkede Müslüman karşıtı ayrımcılığın arttığını ve 2021-2023 yılları arasında 20 binden fazla ayrımcılık şikayeti aldıklarını açıkladı.

Ayrıca, Almanya’da faaliyet gösteren İslam ve Müslüman Düşmanlığı Karşıtı İttifakının (CLAIM) hazırladığı rapora göre, 2023 yılında ülkede toplam 1926 Müslüman karşıtı vaka kayıtlara geçti.

MÜSLÜMAN KADINLAR HEDEF ALINDI

Kayıtlara göre, bu vakaların yüzde 66’sı sözlü hakaret, tehdit ve iftira içerirken, yüzde 19’u ayrımcılık ve yüzde 15’i fiziksel şiddet, mala zarar verme ve kundaklama vakalarını kapsıyor.

Saldırıların yüzde 62’si Müslüman kadınları hedef alırken, özellikle kadınların hedef alındığı bu saldırılar, toplumdaki kırılgan kesimlerin güvensizliğini artırıyor.

AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ

Aşırı sağın yükseldiği Almanya'da, aşırı sağcı grupların işlediği suçlar endişe verici boyutlara ulaştı.

Bu kapsamda, Alman hükümetinin açıkladığı verilere göre 2024’ün ilk yarısında aşırı sağcılar tarafından işlenen suç sayısı 9 bin 802 olarak kaydedildi.

Bu sayı, 2023’ün ilk yarısındaki 6 bin 992 rakamını büyük oranda geçti.

GERÇEK RAKAMLAR DAHA YÜKSEK OLABİLİR

Verilere göre, suçlar arasında propaganda, tehdit, mala zarar verme ve öldürmeye teşebbüs gibi vakalar bulunuyor.

Bu saldırılarda 166 kişi yaralanırken uzmanlar, eyaletlerin bazı bilgileri geç vermesi nedeniyle gerçek rakamların daha yüksek olabileceğinin altını çizdi.

İKİ KATTAN FAZLA ARTIŞ YAŞANDI

Yine hükümet verilerine göre, 2023 yılında Almanya’da 1464 Müslüman karşıtı nefret suçu işlenirken, bu sayıda bir önceki yıla göre iki kattan fazla artış yaşandı.

Bu suçların 53'ü fiziksel şiddet içerirken, 2024’ün ilk çeyreğinde Müslümanlara yönelik nefret suçları nedeniyle 9 kişi yaralandı.

Öte yandan, artan ırkçı saldırılar karşısında Alman hükümeti, etkili caydırıcı önlemler almakta yetersiz kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)