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- Almanya'da Olaf Scholz'a döner fiyatı tepkisi
Almanya'da Olaf Scholz'a döner fiyatı tepkisi
- Haber Merkezi
- 24.10.2022 - 15:09
- Güncelleme : 24.10.2022 - 15:13
Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Batılı ülkelerin Moskova'ya uyguladığı ambargolar, enerji yaptırımlarıyla sonuçlandı.
Kremlin'in Avrupa'ya enerji arzında önemli ölçüde kesintilere gitmesi, kıta ülkelerinde fiyatları yükseltti.
Bu durum özellikle Almanya'da ürün fiyatlarına yansıdı.
Döner, artan fiyatlardan etkilendi
Avrupa'nın en büyük ekonomisinde tüketilen popüler yiyecek olan döner, enerji kıtlığından nasibini aldı.
Başbakan Olaf Scholz, makam aracına binmek üzereyken, döner fiyatları konusunda vatandaşların eleştirileriyle karşılaştı
Almanya'da Olaf Scholz'a döner fiyatı tepkisi ViDEO
"Bir dönere 8 euro ödüyorum"
Alman vatandaşlardan biri, "Döner kebap 8 euro! Bir dönere 8 euro ödüyorum." diye bağırdı.
Tepki gösteren kişiye kulak veren Scholz'un, aracına binmeden önce gülümsediği anlar kameraya yansıdı.
"Putin'le konuşun, 4 euro ödemek istiyorum"
Söz konusu kişi, fiyatların düşmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşülmesi gerektiğini savundu.
Aynı Alman vatandaş, "Putin'le konuşun. Bir dönere 4 euro ödemek istiyorum. Lütfen!" dedi.