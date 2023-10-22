Almanya'da polis şiddeti! Filistin destekçisi gösterici öldüresiye dövüldü Dünyanın birçok ülkesinde toplanan binlerce kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla caddeleri ve meydanları doldurarak İsrail karşıtı protesto düzenlerken bazı ülkelerde polisin sert müdahaleleri dikkat çekiyor. Son olay Almanya'da yaşandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinli sivilleri katlediyor. 16. günde abluka altındaki Gazze'ye bomba yağarken, hastane, cami ve kiliseye düzenlenen saldırılarla yüzlerce sivil hayatını kaybetti.. Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı, tüm dünyada kınanıyor.. Gece gündüz bombalanan Gazze için dünya genelinde protesto gösterileri düzenleniyor. Ancak bazı ülkelerde Filistin'i destekleyen göstericiler, polis şiddetiyle karşılaşıyor. Bunlara son örnek Almanya'da yaşandı.. Polis şiddetiyle sürekli gündem olan Almanya'da, Filistin'i destekleyenler bir araya geldi. Filistin destekçisi göstericiyi öldüresiye dövdü Ancak polis, destek protestosu düzenleyen göstericilere sert müdahalede bulundu. Bir göstericinin polisler tarafından acımasızca dövüldüğü anlar kameraya yansıdı. PKK destekçilere izin veren Hollanda polisi Filistin'e destek eylemini engelledi