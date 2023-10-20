Hamas'a karşılık veren İsrail, hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmayı sürdürüyor.
İsrail'in saldırıları tüm dünyada tepki toplarken Filistinlilere olan destek giderek büyüyor.
Hollanda polisinin ikiyüzlülüğü
Terör örgütü PKK destekçilerinin tren istasyonundaki eylemlerine göz yuman Hollanda polisi, Filistin'e destek vermek isteyenlere ise izin vermedi.
Filistin'e destek için bir araya gelenler polis şiddetine maruz kaldı.
Hollandalı polisler havalimanında Filistin'e destek eylemi yapmak isteyen eylemcileri copla dövdü.
Çok sayıda polis, sayıları oldukça az olan eylemcilere acımasızca saldırdı.
Polis şiddetinin görüntüleri sosyal medya mecralarında paylaşıldı.
Terör örgütü PKK destekçilerini izlemekle yetinen polislerin Filistin için bir araya gelenlere saldırdığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı.
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