Almanya’da sel felaketi: En az 5 ölü

Etkili olan sağanak yağışların ardından meydana gelen selde en az 5 kişi hayatını kaybederken, 60 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV), Baden-Vürtemberg, Bavyera ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde Bernd fırtınası şiddetli yağış ve sele neden oldu.

Bölgeyi etkisi altına alan sel sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti, 60 kişiden ise haber alınamıyor.

Schuld kasabasında 6 ev kullanılamaz hale gelirken, bölgede bazı evlerin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu da açıklandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Evlerinde mahsur kalan bölge halkı, evlerinin çatılarına çıkarak yardım bekledi.

Halk, seslerini evlerinin çatılarından duyurmaya çalışırken kurtarma ekiplerinin kısa süre içerisinde başladığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Almanya’da sel felaketi VİDEO

SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Renanya-Palatina eyaletindeki Koblenz kentindeki polis, "Evlerin çatılarda kurtarılması gerekenlerin sayısı henüz net değil. İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını devam ediyor" ifadesini kullandı.

Bernd fırtınası nedeniyle Almair çok yerleşim yerinde toprak kaymaları oldu, sokaklar sular altında kaldı, yüzlerce mahzen doldu ve demir yolu ve kara yolu trafiği kesintiye uğradı.

NEHİRLERİN SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz'ın yanı sıra, şiddetli yağış Baden-Württemberg, Saksonya ve Bavyera eyaletlerini de etkiledi.

Yetkililer, nehirlerin seviyesinin önümüzdeki günlerde yükselmeye devam edebileceğini ifade etti.

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig ve Bad Bodendorf kasbalarında Ahr nehrine 50 metre mesafedeki tüm binalar tahliye edildi.

1000’E YAKIN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kuzey Ren-Vestfalya'nın güneybatısındaki Euskirchen'deki Steinbachtalsperre Barajı fırtına nedeniyle yıkılma tehlikesi oluşturduğunu ifade eden polis, baraj yakındaki bir otoyolun trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Baraja yakın bölgelerde ikamet eden bine yakın kişi tahliye edildi.