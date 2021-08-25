Almanya'da sel felaketi sonrası yaralar sarılamadı

Selin vurduğu ülkede 40 gün geçmesine rağmen bazı bölgelere hala elektrik ve doğalgaz verilmiyor.

15 Temmuz'da Almanya’nın Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde yaşanan sel felaketinde 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede yaklaşık 25 milyar euroluk zarar yaşanırken, erken uyarı sistemlerinin bulunmaması nedeniyle hükümet yoğun eleştiri almıştı.

GÜNLER GEÇTİ YARALAR SARILAMADI

Felaketin üzerinden 40 gün geçerken, sulara teslim olan bölgeler hala temizlenemedi. İçme suyu, elektrik ve kanalizasyon sorunları da tam olarak çözülemezken, yaşanan durum Avrupa'nın lokomotif ülkesinin afetlere hazır olmadığını gösterdi.

AFETZEDELER ŞİKAYETÇİ

Almanya’nın eyalet sistemiyle yönetilmesi de son doğal afetlerde federal hükümetin acilen devreye girmesini geciktiren bir faktör oldu. Federal hükümet, felaket için 16 eyalet yönetimiyle yapılan toplantı sonrasında devreye girebildi. Sel mağdurlarının sürekli yaşadıkları sıkıntılardan dem vurarak bir türlü çözülememesinden yakınmaları dikkati çekiyor.

200 BİN KİŞİ GÜNLERCE ELEKTRİKSİZ KALDI

Sel felaketinin ardından birçok ilçe ve kasabada uzun süre elektrikler kesildi, cep telefonu şebekeleri devre dışı kaldı. 14 ve 15 Temmuz’daki yoğun yağışların ardından Euskirchen, Bad Münstereifel, Eifel, Rhein-Sieg-Kreis’ın da aralarında olduğu yerleşim bölgelerde yaklaşık 200 bin kişi uzun süre elektriksiz kaldı. Bazı bölgelerde elektrik şebekeleri büyük zarar görürken, bazı bölgelerde ise ekipler güvenlik amacıyla elektrikleri kesti. Selden en çok etkilenen ve 30 bin kişinin yaşadığı bölgelere, yaklaşık bir hafta boyunca elektrik verilemedi. Rheinland Pfalz eyaletinin Ahrtal bölgesinde ise yaklaşık 2 bin kişi, sel felaketinin ardından iki hafta boyunca elektriksiz kaldı.

CEP TELEFONLARI KULLANILAMADI

Sel nedeniyle cep telefonu şebekesi ancak iki hafta sonra devreye alınabildi. Bölgelerde 150’den fazla baz istasyonu zarar gördü, birçok bölgede günlerce cep telefonu şebekeleri çalışmadı. Deutsche Telekom, sel felaketinden üç gün sonra baz istasyonlarının ancak yarısını tekrar devreye sokabildi. Afet bölgelerinin tamamında cep telefonu şebekelerinin tümünün tekrar devreye sokulabilmesi yaklaşık iki hafta sürdü.

İÇME SUYU SORUNU DEVAM EDİYOR

Bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen yaklaşık 20 bin nüfuslu Bad Münstereifel ilçesinde evlere ulaşan su içilemiyor. Yetkililer eve gelen suları kaynatarak kullanmalarını ya da dışarıdan temiz su temin etmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor. Sel felaketinden en çok etkilenen Ahrtal bölgesinde, aradan bir ay geçmesine karşın kanalizasyon sistemi yeniden inşa edilemedi. Çalışmadığı için en ufak bir yağışta kanalizasyonda taşmalar meydana geliyor. Doğaya büyük zarar verecek nitelikteki atıkların doğrudan Ahr Nehri'ne boşalması eleştirilere neden oluyor.

DOĞALGAZ TAMİRİ HAFTALAR SONRA BAŞLADI

Sel felaketinde büyük yıkıma uğrayan Bad Neuenahr-Ahrweiler’de doğalgaz şebekesi de harap oldu, bölgede birçok eve doğalgaz verilemiyor. Heppingen ve Lohrsdorf’ta doğalgaz şebekesinin yeniden inşasına ancak felaketin üzerinden beş hafta geçtikten sonra başlanabildi.

DEMİRYOLU YAPIMI YIL SONUNDA TAMAMLANACAK

Sel felaketinde büyük zarar gören Bonn–Rheinbach, Essen–Wuppertal, Euskichen–Bad Münstereifel demiryolu hatlarının yeniden inşa edilerek hizmete alınması bu yılın sonundan önce mümkün görülmüyor. Hükümet yaşanan olumsuzlukların ardından sel mağdurları için kesenin ağzını açarak 30 milyar euro fon ayırdı. Buna göre, sigortası olmayan ev sahipleri, zararlarının yüzde 80’ini tazmin edebilecek. Sigortası olanlar ise zararlarının tamamını karşılayabilecek.

Almanya'da selzedelerin hükümete tepkisi sürüyor VİDEO

Selde elektriksiz kalan köyler, mobil jeneratörle aydınlanıyor HABERİ İÇİN TIKLAYIN

