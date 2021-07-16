Almanya'da sel felaketinin bilançosu

İki eyalette meydana gelen sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 81'e yükseldi.

Almanya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle ölü sayısındaki artış devam ediyor.

Ülkenin batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınları meydana geldi.

ÖLÜ SAYISI 81

Yetkililer, ölü sayısının 81'e yükseldiğini duyurdu. Büyük yıkıma yol açan felaketin boyutu, objektiflere yansıdı.

Rheinland-Pfalz eyaletindeki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye çıktı. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde de 31 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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1300 KİŞİ KAYIP, TELEFONLAR ÇALIŞMIYOR

Öte yandan Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölge yönetimi, 1300 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Bölgede telefonların çalışmadığı ve çok sayıda kişiye ulaşılamadığı aktarıldı.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de risk altında bulunduğu belirtildi.